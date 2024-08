Afrique: Eradication de la malnutrition à travers le continent - La BAD et l'UA s'engagent

La Banque africaine de développement (BAD) et l'Union Africaine (UA) ont lancé une initiative phare pour éradiquer la malnutrition à travers l'Afrique, indique le communiqué de presse des deux institutions africaines, parvenu à la rédaction. La consultation inaugurale consacrée à l'Afrique de l'Ouest s'est tenue les 19 et 20 août 2024, à Dakar au Sénégal.

Des experts des neufs pays d'Afrique de l'Ouest, spécialisés dans les secteurs des soins de santé, de la nutrition de l'éducation, de l'agriculture et des finances ont pris part à la rencontre, ainsi que des représentants des gouvernements du Sénégal, du Togo, de la Gambie, de la guinée Bissau du Nigéria du Libéria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire de la Sierra Léone. En outre, ont pris part à la consultation les partenaires comme les organisations de la société civile, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondiale (PAM) ainsi que les partenaires au développement tels que le mouvement Sun (scalling Up Nutrition Movement), l'Agence canadienne de développement internationale entre autres.

La rencontre a permis de regrouper les données requises pour établir le cadre politique multisectoriel de nutrition de l'Afrique et les cibles d'investissement, tout en suscitant également un consensus en faveur d'intervention visant à réduire les retards de croissance, l'anémie et le surpoids chez les femmes, les enfants et les adolescents. Ces assises ont permis d'élaborer des recommandations et des contributions applicables à différents secteurs pour orienter l'élaboration du Cadre politique multisectoriel de nutrition de l'Afrique et en garantir une mise en oeuvre efficace dans l'ensemble des secteurs.

Cette série de consultations a été organisée en vue de « transformer les politiques et les financements en faveur de la nutrition pour mettre fin à la malnutrition dans toute l'Afrique ».

Les participants à la rencontre de Dakar se sont engagés à collaborer afin de privilégier des interventions à fort impact dans les secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'éducation, de l'eau et l'assainissement etc. Cela permettra la mise en place d'un modèle à suivre par toutes les autres régions.

L'initiative Leaders africains pour la nutrition dirigée par la Banque africaine de développement et promue par les dirigeants africains, oeuvre à la mobilisation de la volonté politique et des investissements majeurs qui sont nécessaires pour mettre fin à la malnutrition. C'est pourquoi le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Ua l'a officiellement approuvée, le 31 janvier 2018.

Par ailleurs, le communiqué souligne que « les consultations contribueront à susciter un appui afin que les pays d'Afrique participent au sommet nutrition pour la croissance, prévu en France, l'an prochain. Cette rencontre « est un événement mondial qui se tient tous les quatre ans dans le pays d'accueil des Jeux olympiques, en vue de mobiliser des engagements et d'accélérer les progrès en faveur de l'élimination de la malnutrition d'ici à 2030.