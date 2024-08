Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Un partenariat pour l'employabilité des étudiants

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique ainsi que l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Uni-Congo) sont désormais liés par un protocole d'accord qui vise, entre autres, à faciliter l'insertion des étudiants dans le marché de l'emploi.

Le protocole d'accord signé, le 26 août, à Brazzaville par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, et Michel Djombo pour le compte d'Uni-Congo permettra aux deux parties de mutualiser les efforts en vue de renfoncer les liens entre le monde académique et celui de l'entreprise pour une insertion professionnelle réussie des étudiants. Il est aussi question d'assurer l'adéquation entre les diplômes de l'enseignement supérieur et les besoins du marché du travail congolais.

Dans le cadre de cet accord, Uni-Congo s'engage à soutenir le ministère chargé de l'Enseignement supérieur dans l'amélioration de l'employabilité des jeunes. La structurale patronale mobilisera ses adhérents pour faciliter la rencontre entre les chefs d'entreprise, les universités et les étudiants. Elle mettra, par ailleurs, des modules à la disposition des étudiants en formation pour faciliter leur insertion professionnelle et donnera accès au ministère à sa plate-forme de formation. « Ces étudiants trouveront un cadre formel dans lequel ils pourront exprimer leurs compétences. Et pourquoi pas bénéficier de notre appui dans la formalisation de leurs activités pouvant les aider à créer leurs propres entreprises », a indiqué le président du conseil d'administration d'Uni-Congo, Michel Djombo.

Pour sa part, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'Innovation technologique se charge d'inviter Uni-Congo aux différentes tables-rondes pour présenter le programme mentorat ; de l'associer à toute activité visant l'insertion professionnelle des diplômés et le secteur privé en général ; de relayer les informations aux universités sur toute l'étendue du territoire national. « Depuis longtemps, nous réfléchissons sur les leviers à utiliser pour qu'après la formation, qu'il y ait de l'emploi ou l'auto- emploi de nos étudiants. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers le secteur privé, notamment Uni-Congo qui réunit de grandes entreprises de notre pays », a déclaré la ministre Delphine Edith Emmanuel, saluant la contribution du patronat à la question de la professionnalisation des étudiants.