Congo-Brazzaville: Journée d'échange à l'Unikin - Guy Loando explique l'importance de l'aménagement du territoire dans le développement durable

Principal orateur à la journée d'échange organisée récemment à l'Université de Kinshasa (Unikin) par la Délégation facultaire de droit autour du thème « L'impact de l'aménagement du territoire dans le développement durable en RDC », le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a démontré devant d'éminentes personnalités du monde académique ainsi que des étudiants le rôle primordial de l'aménagement du territoire dans le développement durable.

Le ministre d'État, Me Guy Loando, a centré son intervention sur « l'importance cruciale de l'aménagement du territoire », soulignant son rôle primordial dans la promotion du développement durable. Ce processus qui inclut, selon lui, la planification et la gestion des ressources naturelles, des infrastructures et des activités humaines, vise à organiser de manière optimale les espaces et à harmoniser les activités humaines avec la préservation de l'environnement.

Il a également mis en avant la nécessité d'équilibrer le développement économique avec la protection de l'environnement et le bien-être social. Le ministre d'Etat a, par ailleurs, abordé les principales contributions de l'aménagement du territoire au développement durable, telles que la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la santé, le bien-être, la promotion de l'égalité des sexes, ainsi que l'accès à l'eau potable.

Me Guy Loando a rappelé que l'aménagement du territoire est intimement lié aux objectifs du développement durable des Nations unies qui cherchent à équilibrer les dimensions économiques, environnementales et sociales du développement. « Une approche inclusive et participative, qui tient compte des besoins des générations actuelles et futures, est essentielle pour garantir un aménagement du territoire durable en République démocratique du Congo (RDC) », a-t-il souligné.

Cette conférence a constitué un moment clé pour sensibiliser les étudiants et le corps académique aux défis et aux opportunités liés à l'aménagement du territoire en RDC. Le ministre d'État a conclu en appelant à une collaboration renforcée entre tous les acteurs concernés pour assurer un développement harmonieux et durable du pays.