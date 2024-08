Ile Maurice: Récompenses et formation pour les salons de coiffure

La soirée Pastel Night by Kérastase, qui s'est tenue, le 20 août, au Rooftop Iconebène à Ebène, a rassemblé les partenaires de la marque Kérastase pour célébrer plus de 35 ans de collaboration avec BrandActiv et les salons de coiffure à Maurice. Au cours de l'événement, des trophées et des certificats ont été remis aux salons, mettant en avant leur engagement dans le secteur. Cette remise de prix fait suite à une formation de deux jours, les 19 et 20 août, animée par des spécialistes de L'Oréal Professionnel Paris.

Corinne This, Education Manager, et Jérôme Levas, Coiffeur Care Coach Kérastase, ont dirigé une session intitulée Effective Communication for Business. Cette formation, axée sur les nouvelles techniques de soins capillaires, visait à aider les responsables de salons à mieux cerner les besoins de leurs clients et à améliorer la qualité de leur service.

Norbert Jean, Responsable Personal & Home Care chez BrandActiv, a souligné que Kérastase est représentée dans 26 salons à travers l'île. Il a également mis en avant l'importance de cette collaboration et l'engagement de la marque à apporter des innovations dans le secteur capillaire. De son côté, Sarah Carpen, Brand Development Executive chez BrandActiv, a précisé que Kérastase se concentre sur l'innovation et le professionnalisme en offrant des formations continues aux coiffeurs afin qu'ils maintiennent leur expertise.