Ile Maurice: Le seggae, Kaya et son martyr portés au plus grand festival reggae d'Europe

«Kaya ti fini dir ki seggae pou zwe lor pli gran lasenn Lerop. Mo pa ti panse ki mwa ki pou amenn sa!» D'une manière des plus grandioses, pacifiste et rassembleur, sans manquer à son origine qu'est le franc parler, Ton Reynald a fait retentir le seggae sur la scène principale du Rototom Sunsplash, en Espagne, qui a vu la participation des plus grosses pointures du reggae venues du monde entier. À 70 ans, tout en évoquant sa fierté, Ton Reynald parle du sentiment du devoir accompli car cela a été un moment historique pour le seggae et pour tous ceux qui militent pour cette cause depuis de nombreuses années. Il a volontairement refusé de jouer l'un de ses propres morceaux à ce festival car Kaya reste la priorité.

D'ailleurs, si, à travers leurs écrans, nombre de Mauriciens ont eu du mal à retenir leur émotion au moment où La Vérité et Ras Kouyon, deux titres poignants, ont résonné sur cette scène internationale suivant la prise de parole de l'artiste Marcus Gad pour présenter Ton Reynald au public, les larmes ont coulé à plus de neuf mille kilomètres de Maurice. Pour cause : l'injustice et la barbarie dont a été victime feu Joseph Réginald Topize, décédé dans des circonstances tragiques en 1999 alors qu'il se trouvait en détention policière à la prison d'Alcatraz, aux Casernes centrales, ont été dévoilées au grand public qui se composait de plus d'une soixantaine de nationalités. Deux semaines après le concert et 25 ans plus tard, Reynald persiste et signe : «Les coupables doivent payer. Mo sir Kaya ankor pe navig parla parski li pa ankor gagn lazistis ek ou finn trouve 25-an apre laverite pe eklate kouma zame.»

À présent, Ton Reynald se prépare pour son retour à Maurice, prévu en fin d'année. Ce sera l'occasion, dit-il, de célébrer dignement cette avancée musicale historique. Encore très ému, Reynald Collet tient aussi à remercier tous les Mauriciens qui ont suivi de près cet événement et qui l'ont soutenu. De conclure en espérant un accueil des plus chaleureux et digne lors de son prochain séjour à Maurice.