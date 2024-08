Ile Maurice: Mpox - Aucune restriction émise par l'OMS, le pays reste vigilante

Il est urgent de prendre des mesures contre le Mpox, qui s'est propagé dans plusieurs pays africains. À Maurice, un comité de santé a été mis en place la semaine dernière pour suivre de près l'évolution de cette maladie, qui continue de se répandre à travers le monde. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, présent hier au Caudan Arts Center lors de l'ouverture du plan d'action national de prévention et de contrôle des infections.

Une touriste autrichienne, souffrant d'éruptions cutanées sur une partie de son corps, a suscité une vive inquiétude pendant deux jours. Cependant, les tests effectués sur elle à l'hôpital de Souillac se sont révélés négatifs pour le Mpox. Elle a pu rentrer chez elle et retrouver ses proches samedi soir. Face à la propagation de cette maladie en Afrique et à son expansion mondiale, Maurice reste vigilante. À ce sujet, Kailesh Jagutpal a précisé qu'un comité a été mis en place pour suivre l'évolution de la maladie : «Ce comité surveille quotidiennement la situation, en particulier l'impact international du Mpox. Nous suivons également les recommandations et précautions à prendre.»

Un suivi sanitaire rigoureux est essentiel, notamment pour les voyageurs en provenance d'Afrique. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a imposé aucune restriction concernant l'entrée des passagers, et Maurice s'aligne sur ces directives. «Nous respectons les lignes directrices, notamment en ce qui concerne la vaccination. Nous disposons déjà de ces vaccins à Maurice. L'OMS recommande de vacciner les personnes en contact direct avec un individu contaminé», a-t-il expliqué. Comment identifier une personne contaminée ? Les symptômes incluent des éruptions cutanées, de la fièvre, des douleurs musculaires et de la fatigue. «Dans de tels cas, il est nécessaire d'isoler et de traiter la personne pour prévenir la propagation de la maladie.»

Par ailleurs, Kailesh Jagutpal a insisté sur les mesures à prendre pour éviter toute forme de contamination, notamment dans le cadre de l'atelier de travail qu'il a officiellement lancé hier, portant sur le plan d'action national de prévention et de contrôle des infections. «Nous avons mis en place des mesures pour prévenir la transmission dans les établissements de santé. Le personnel hospitalier est formé au contrôle des infections pour empêcher leur propagation.» Ce travail est mené efficacement grâce au soutien de l'OMS.