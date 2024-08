Ile Maurice: Harvesh Seegolam classé troisième parmi les sept pays ayant décroché le grade A

Harvesh Seegolam, le gouverneur de la Banque de Maurice, s'est classé troisième - pour la troisième année consécutive - parmi les sept pays qui ont décroché le grade A attribué par Global Finance. Ce magazine a l'oreille des professionnels de la finance du monde entier en raison de ses nouvelles et un aperçu de ce qui se passe dans le monde de la finance global. Harvesh Seegolam est devancé par Roberto Campes Neto du Brazil et Rosana Costa du Chili. Il devance pour sa part Abdellatif Jouahri du Maroc.

L'inflation, ce phénomène monétaire qui se manifeste par des hausses tant des produits que des services, et qui donne des sueurs froides aux banques centrales chargées de réglementer l'utilisation de l'argent, élément indispensable pour toute forme d'économie, n'est pas une bête que l'on ne peut pas contrôler. L'arme utilisée par les banques centrales est essentiellement la hausse des taux d'intérêt. Un outil qui leur permet d'atteindre les objectifs suivants, la gestion de la demande, la stabilité des prix et celle du système financier, et le contrôle de l'inflation. Seulement trois pays ont décroché le statut de grade A+. Ce sont le Danemark, l'Inde et la Suisse. La performance de Maurice est d'autant plus remarquable que même les États- Unis et l'Union européenne ne sont pas parvenus à installer leur poulain dans les catégories A + et A.