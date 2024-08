Ile Maurice: Domino's Pizza s'installe au Plaisance Shopping Village

Domino's Pizza continue son expansion à Maurice en ouvrant sa première enseigne dans le Sud. Depuis son arrivée à Maurice en 2018, Domino's Pizza a ouvert six succursales dans plusieurs régions de l'île. Ainsi, on les retrouve à Beau-Bassin, Curepipe, Grand-Baie, Port-Louis, Quatre-Bornes, Trianon. Et tout récemment, c'est au Plaisance Shopping Village dans le Sud que cette pizzeria s'est installé. L'inauguration de cette septième succursale a eu lieu ce mois-ci.

Avec cette nouvelle ouverture, Domino's Pizza vise à offrir à un plus grand nombre de Mauriciens des pizzas fraîchement préparées à des prix accessibles, en créant des moments de partage, pour grands et petits. La marque réaffirme également son engagement en organisant des ateliers de pizza en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG) locales et en poursuivant son partenariat avec Foodwise. À travers son initiative Slice of happiness, Domino's redistribue le surplus de pâte à pizza, contribuant ainsi à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour ceux qui préfèrent ne pas se déplacer, Domino's Pizza propose un service de livraison à domicile. Ce service couvre aussi les zones avoisinantes, offrant ainsi aux clients la possibilité de déguster leur repas en étant confortablement installés chez eux. «Nous sommes extrêmement fiers d'étendre notre présence à travers l'île avec l'ouverture de notre premier restaurant au Plaisance Shopping Village dans le Sud. Avec plus de 50 ans d'expertise dans le domaine, Domino's Pizza garantit des pizzas succulentes et fraîchement préparées. Nous sommes impatients de servir la communauté de Rose-Belle et des environs et de continuer à grandir ensemble», a déclaré Kareesh Manraj, Chief Operating Officer du cluster Quick Service Restaurant de Rogers Hospitality.

Pour cette nouvelle ouverture, Domino's Pizza a recruté une dizaine de collaborateurs des régions voisines, portant ainsi à une centaine le nombre d'employés à plein temps à Maurice, et à approximativement 30 pour ceux travaillant à temps partiel.