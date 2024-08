Cameroun: Jeunesse et vie au Canada - Est-elle une secte pour détourner la jeunesse camerounaise ?

Cette organisation civique à but non lucratif, véritable moyen occulte pour broyer la jeunesse africaine en générale et la jeunesse Camerounaise en particulier est apparemment une entreprise occulte avec à sa tête son gourou le nommé Kemdemp Tugma Yannick Ludovick.

Selon les membres de cette association, c'est un regroupement de jeunes qui se réunissent quotidiennement pour enseigner et lire la bible, former les disciples de Dieu etc...

Mais dans la réalité du quotidien, Jeunesse et vie Canada est un regroupement de personnes d'origine africaine et Camerounaise pour la plus part. Et qui utilise la couverture chrétienne pour recruter les jeunes de 18 à 25 ans qui ont des statuts de résident permanent ou d'étudiants tout court.

Le but étant d'exploiter leur condition de vulnérabilité en utilisant la lecture biblique comme appât pour mieux les éloigner de leur famille.

Il est question d'organiser des voyages vers l'Afrique et vers le Cameroun en particulier, mettre ces jeunes voyageurs en contact avec de potentiels clients en vue de se marier dans le but d'engager les procédures d'immigration du partenaire via le regroupement familial vers le Canada, et tout ce film à l'insu de leur différente famille.

Quel mode opératoire ?

En écoutant le message vocal transmis aux jeunes de cette entité par son pasteur KAMDEMP tugma yannick ludovick , il est clairement établie que ce gourou use de son influence en incitant les jeunes à mentir aux parents pour d'éventuel déplacement :

« oui oui Carelle, dit à ton frère jumeaux que c'est pour une retraite spirituelle, tu sors du Canada pour 6 jours sinon nous aurons notre TicToc bien fini »

Une ruse bien établie tinté d'escroquerie à haute échelle dans le but d'une part de se faire de l'argent sur le dos des jeunes vulnérables afin de se mettre plein les poches, ensuite tout faire sans que les géniteurs de ses derniers ne soient au courant de rien.

Pour le cas d'espèce qui nous est parvenu dans notre rédaction, le jeune a bien caché son voyage vers le Cameroun à ses parents et à toute la famille, et c'est grâce aux multiples informations reçues ça et là que la famille a pu être informée que leu fils était bel et bien arrivé au Cameroun.

Et à son retour au Canada, suite à une confrontation musclée que le jeune a finalement avoué s'être rendu au Cameroun en décrivant tout le scénario macabre.

Entre temps, le pasteur a quant à lui, a nié le voyage et après s'être confronté a tout avoué, en même temps il a reconnu avoir pris en charge de ses propres poche le voyage Canada Cameroun, aller et retour.

Pour rappel, ce pasteur est enseignant dans un établissement secondaire de Montréal. Sachant combien gagne un enseignant pour se permettre de prendre en charge plusieurs jeunes pour un séjour au Cameroun, il y'a lieu de se questionner sur l'origine des fonds, d'où l'on peut penser que la vraie source de financement serait les familles qui envoient leurs enfants se marier avec ceux venant du Canada en vue de les permettre d'immigrer pour la Canada.

Comme quoi, tous les moyens sont bons.