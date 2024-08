Tunisie: Clôture du projet de conservation des citernes romaines du site Oudhna et annonce d'un projet de préservation de l'ancien village amazigh Douiret

Tunis — Le site archéologique d'Oudhna à Ben Arous a accueilli mardi la cérémonie de clôture du projet de conservation des anciennes citernes romaines du site archéologique d'Oudhna, financé par les Etats-Unis, en présence de Tarak Baccouche, directeur général de l'Institut National du Patrimoine (INP) et de Joey Hood, ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie.

La cérémonie a eu lieu la veille de la Journée de l'amitié américano-tunisienne (28 août), marquant le 227e anniversaire de l'amitié entre les Etats-Unis et la Tunisie, qui remonte au traité de paix et d'amitié signé à Tunis le 28 août 1797, informe un communiqué de presse de l'ambassade américaine.

Ce projet de cinq ans a été réalisé avec une contribution américaine sous forme d'une subvention de plus de 500 000 dinars tunisiens (164 635 dollars) du Fonds de des Ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFCP). Le projet ajoute la même source, a permis de garantir l'intégrité structurelle des citernes et de documenter plus de 5 000 objets archéologiques, qui seront désormais stockés en toute sécurité dans ces citernes, assurant ainsi la préservation à long terme de ces pièces importantes du patrimoine culturel tunisien.

Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur Joey Hood a annoncé que le gouvernement américain avait retenu un autre projet qui sera financé par le Fonds des Ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFCP). A partir de cette année, le gouvernement américain investira près de 750 000 dinars tunisiens (245 000 dollars) pour préserver et rendre accessible l'ancien village amazigh de Douiret.

Depuis 2001, l'AFCP a accordé des subventions à huit projets en Tunisie, y compris aux travaux de préservation à El Jem, pour un montant total de trois millions de dinars tunisiens (près d'un million de dollars) en vue de soutenir le patrimoine culturel diversifié du pays.

L'ambassadeur américain, ajoute le communiqué, a évoqué la chance qu'a la Tunisie d'avoir Oudhna parmi de nombreuses autres merveilles du patrimoine culturel : « Avec leur énorme potentiel touristique, elles offrent une opportunité économique qui ne demande qu'à être saisie. Je ne vois pas de meilleure façon de célébrer nos deux siècles d'amitié que notre coopération pour préserver et protéger les sites et les objets du patrimoine culturel tunisien tant appréciés, afin que les générations futures de Tunisiens et d'Américains puissent profiter des anciennes civilisations qui ont élu domicile en Tunisie et en apprendre davantage à leur sujet" a-t-il mentionné.

L'ambassade des Etats-Unis, ajoute le communiqué, reste déterminée à soutenir le patrimoine culturel diversifié de la Tunisie, notamment par le biais de projets de l'AFCP, tels que la préservation de la collection d'instruments de musique tunisiens, arabes et régionaux au Centre de la musique arabe et méditerranéenne à Sidi Bou Saïd, et la restauration, la consolidation et la conservation de l'amphithéâtre romain d'El Jem, datant du IIIe siècle.