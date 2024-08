Ile Maurice: Fazila Jeewa-Daureeawoo présente les progrès et défis du pays au comité des Nations unies

Fazila Jeewa-Daureeawoo, ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, a représenté l'État mauricien en ligne lors de la 31e session du Comité des droits des personnes en situation de handicap, lundi 26 et mardi 27 août.

Au cours de cette session, la ministre a exposé les mesures mises en place pour respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, ainsi que les progrès réalisés et les défis auxquels nous faisons face.

Maurice a intensifié ses efforts pour garantir une pleine participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale et économique. La nouvelle loi «Protection et Promotion des droits des Personnes en situation de handicap», votée le 16 avril 2024, représente une avancée significative pour Maurice. Elle vise à assurer l'accès à une éducation inclusive, améliorer l'accessibilité aux infrastructures, promouvoir l'autonomisation et favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap.

Selon la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo, la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap est en harmonie avec la Constitution de Maurice. « Le gouvernement est résolument engagé à renforcer l'inclusion sociale et à garantir que les personnes en situation de handicap puissent jouir pleinement des droits de l'Homme et des libertés fondamentales », affirme-t-elle.

%

La ministre ajoute que « je suis satisfaite du bon déroulement de la session de travail. Le dialogue et l'échange avec les membres du Comité de la Convention ont été constructifs ».

« Les membres du comité nous ont fait part qu'ils ont apprécié le dialogue franc et interactif que l'État mauricien a eu avec eux. Ils ont pris note de notre appel à ne laisser personne de côté, ce qui conforme à l'Agenda International de Développement 2030. Ils ont aussi souligné qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre de nous.»

Le budget du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale s'est amélioré. En 2014, le budget du ministère était à Rs 13,9 milliards. Durant ces dix dernières années, il y a eu une augmentation significative et considérable. En 2024/2025, il s'élève à Rs 67,3 milliards, représentant 31 % du budget national. Cette somme est consacrée à l'amélioration de la qualité de vie de nos personnes en situation de handicap, nos Seniors, nos veuves et nos orphelins.

À noter :

● Maurice est l'un des 191 États Parties de la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap.

● Maurice a signé la Convention en 2007 et l'a ratifiée le 8 janvier 2010, avec des réservations sur les Articles 9 (2) (d) et 24 (2) (b).

● Le premier rapport de Maurice a été soumis en 2012 et examiné en 2015.

● Les observations et recommandations du Comité ont été publiées en 2015.

● Le deuxième et troisième rapports combinés ont été soumis en 2020.

● La session actuelle du comité, qui se tient au Palais des Nations à Genève, a débuté le 12 août et se terminera le 5 septembre. Neuf pays, dont Maurice, y sont évalués durant cette période.