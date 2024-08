Ile Maurice: Zaki rend sa licence d'entraîneur

Coup de tonnerre sur le turf mauricien. Dominic Zaki, «leading trainer» de la saison en cours, a tout plaqué pour rentrer au pays. Le Sud-Africain a fait part de sa décision à la Horse Racing Division (HRD) ce mardi 27 août après-midi.

Officiellement, Zaki rend son tablier pour être au chevet d'un membre de sa famille qui entame un «long-term treatment». Toutefois, d'aucuns affirment que Dominic Zaki et Jean-Michel Lee Shim, le patron de People's Turf et de Global Equestrian Ltd, n'étaient plus sur la même longueur ces derniers temps. Selon le communiqué de la HRD, Zaki aurait cessé ses activités «for the remainder of the current racing season». Reverra-t-on l'écurie Zaki en 2025 ? Le temps nous le dira.