Ile Maurice: Bruno Raya promet des surprises pour marquer les 32 ans du groupe OSB

Pour fêter ses 32 ans, le groupe mythique Otentik Street Brothers (OSB) se produira sur la scène du Hualien, à Trianon, le 31 août, de 19 heures à 2 heures du matin. Bruno Raya a obtenu le permis et l'approbation de la police deux semaines avant l'événement, avec l'autorisation de prolonger le concert jusqu'à 2 heures du matin. Initialement prévu le 26 août, l'événement a été reporté au 31 août.

«Si on m'avait dit que ce combat allait durer 32 ans, je ne l'aurais pas cru, mais il ne faut pas oublier que je suis un croyant. J'ai toujours cru en Dieu et en la musique. À l'époque, quand on avait démarré avec OSB, c'était pour passer un message, car la drogue était et est présente partout dans l'île. Il fallait éveiller les consciences. On était un groupe de jeunes qui voulaient juste s'exprimer et pratiquer notre art», explique Bruno Raya, qui, du haut de ses 49 ans, n'hésite pas à dire qu'il vit son art comme un partage. «Ena fwa bann ti zenn-la vini montre mwa bann zafer ki mo pa kone, kouma sa zafer ki morso plis download la. Mo fer spor, mo fek al eskalad montagn, mo al gym pa pou vinn Mr Mauritius me pou keep fit. Si mo pe leve gramatin, mo pe kapav fer 50 press-up, savedir mo kapav kontinie lalit mizikal-la ankor plis.»

Durant le long parcours du groupe OSB, Bruno Raya a vécu des moments aussi bien bons que mauvais. Un des souvenirs marquants : OSB a contribué à faire connaître le reggae sur des scènes internationales. Bruno Raya soutient qu'il travaille aussi avec les jeunes et veille à transmettre son savoir. Hormis le groupe OSB, d'autres artistes seront sur scène le 31 août, dont Bilygane et Oeson. Les billets sont en vente dans les magasins Citysport et sur le site NouBiye à Rs 600.