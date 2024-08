Ile Maurice: Le calvaire d'un élève de 12 ans dans une école privée

Depuis le début de l'année scolaire, un élève de 12 ans en classe de sixième vit un véritable cauchemar au sein de son établissement. Bullying, violences physiques et négligence des autorités scolaires : le quotidien de ce jeune garçon est devenu de plus en plus insupportable. Il a porté plainte au poste de police de Pope-Hennessy, le dimanche 25 août, en compagnie de son père.

L'incident a commencé dès le début de l'année scolaire. Ce jeune garçon, résidant à Baie-du-Tombeau, a été confronté au harcèlement d'une élève de cinquième qui ne cesse de lui rendre la vie scolaire de plus en plus difficile. Selon les informations, celle-ci aurait eu des sentiments, non réciproques, pour la victime, et sa frustration l'a poussée à adopter un comportement violent et de harcèlement.

Depuis le début de l'année scolaire, le plaignant a signalé plusieurs incidents au maître de l'école ainsi qu'à son enseignante. Il a également informé la mère de la fille des violences qu'il subissait. Malheureusement, la réaction de la mère a été pour le moins décevante : elle a rejeté les accusations du garçon et a minimisé les comportements de sa fille, qualifiant ce dernier de menteur et insinuant qu'il était en partie responsable des conflits.

La situation s'est aggravée le 19 août, lorsque le collégien a été attaqué dans la cour de l'école par la jeune fille. Selon les déclarations du plaignant faites à la police, elle l'a poussé par derrière, lui a marché sur le pied droit et sur le sac à dos, et a répété cette agression en lui écrasant le sac à dos avec le pied. Il en a immédiatement informé son enseignante, qui a promis de transmettre l'information. Malgré cela, le harcèlement a continué, et le plaignant a ressenti une détérioration continue de sa situation scolaire et personnelle.

L'incident du 19 août a été filmé par les caméras de surveillance de l'école, offrant des preuves supplémentaires du harcèlement subi par cet élève de 12 ans. Bien que blessé au pied droit, le jeune garçon n'a pas cherché de traitement médical. Ce cas soulève des questions importantes sur la gestion du harcèlement scolaire, et la responsabilité des autorités scolaires et des parents dans la protection des élèves. Le collégien, qui se trouve désormais dans une situation de vulnérabilité, attend des mesures concrètes pour mettre fin à ce cycle de violence, et rétablir un environnement scolaire sûr et respectueux.