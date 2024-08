Sénégal: BRVM - Le titre SODECI occupe la tête du Top 5 avec 7,14% de hausse de son cours ce mardi 27 août 2024.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 27 août 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), le titre SODECI (Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire) occupe la tête du Top 5 avec 7,14% de hausse de son cours.

Le cours de cette valeur est passé de 5 600 FCFA la veille à 6 000 FCFA ce mardi 27 août 2024, soit une augmentation de 400 FCFA. La perspective de percevoir un dividende net par action de 481,5 FCFA le 25 septembre 2024, au titre de l'exercice 2023, explique l'engouement des investisseurs pour le titre SODECI. En dehors de cette valeur, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,11% à 1 355 FCFA), UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,10% à 5 960 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 4,69% à 670 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 5,93% à 2 300 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,17% à 4 600 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 3,49% à 415 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 2,88% à 2 700 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 1,96% à 5 000 FCFA).

La valeur des transactions s'est élevée à 499,944 millions FCFA contre 884,537 millions FCFA la veille.

La capitalisation du marché des actions a connu une augmentation de 44,251 milliards, passant de 9 275,868 milliards FCFA la veille à 9 320,119 milliards FCFA ce mardi 27 août 2024.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 821 millions à 10 368,132 milliards FCFA contre 10 368,953 milliards FCFA le lundi 26 août 2024.

L'indice composite a connu une hausse de 0,48% à 250,52 points contre 249,33 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une augmentation de 0,46% à 125,72 points contre 125,15 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,64% à 112,59 points contre 113,31 points la veille.