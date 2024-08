Sénégal: Kafountine - Deux drames en mer - Deux morts, un porté disparu et quatre rescapés

Les côtes de Kafountine, dans le département de Ziguinchor, ont été meurtrières entre vendredi et dimanche dernier, après que deux drames qui y sont survenus ont fait des victimes. Deux morts, un porté disparu et quatre rescapés, c'est le triste bilan d'un accident et d'un chavirement de pirogue.

Le premier drame est survenu dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 août 2024, lorsqu'une pirogue a chaviré au large des côtes de Kafountine. Le capitaine de la pirogue, Gorgui Dione, âgé de 24 ans et Manuel Ndour du même âge, tous originaire de Ndiaganiao (dans le département de Mbour, région de Thiès) sont morts noyés après le chavirement de leur embarcation. Cet accident s'est produit vers 5h du matin le vendredi.

Et pendant que Kafountine pleurait ces morts, un autre drame survient, le dimanche 25 août, à 15 km des côtes de Kafountine. Un porté disparu et trois rescapés, c'est le bilan de cet accident. Gorgui Sow, âgé de 30 ans, porté disparu, est toujours recherché. Ousmane Ndao, Elhadji Ka et Mamadou Sow, tous originaire de Kafountine, ont été secourus avant d'être évacués au district sanitaire de Kafountine.

Un drame qui repose la problématique des dispositions sécuritaires à prendre, en cette période d'hivernage, par les pécheurs de cette zone. Kafountine est une zone de pêche par excellence dans la région de Ziguinchor. Et comme si cela ne suffisait pas, un cas de noyade a été également noté au quai de pêche de Kafountine, deux jours avant ces drames. Il s'agit d'un jeune de 18 ans, Semay Camara, qui s'est noyé au quai de pêche de Kafountine. Les recherches se poursuivent toujours pour retrouver son corps. Tristesse et consternation sont en ce moment les sentiments les plus partagés à Kafountine.