Angola: MAPTSS lance une consultation publique sur le projet d'emploi des jeunes

Malanje — Le ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS) a lancé mardi, dans la province de Malanje, le processus de consultation publique sur le Projet d'emploi et d'opportunités pour les Jeunes, qui s'étendra sur tout l'étendu du pays.

Exécuté par l'Institut National de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), le projet est financé par la Banque Mondiale (BM) et vise à faciliter l'accès à l'entrepreneuriat et au premier emploi pour les jeunes de 16 à 35 ans.

À mettre en oeuvre au cours du quadriennal 2025/2029, l'initiative vise également à promouvoir l'inclusion des jeunes femmes dans la formation technico-professionnelle, à améliorer leurs revenus et à renforcer le système national de formation professionnelle, à travers la construction et la requalification des centres de formation du pays.

Le projet s'inscrit dans l'axe de développement du capital humain, d'élargissement de l'accès aux connaissances, aux compétences techniques et scientifiques, et d'encouragement à l'esprit d'entreprise et à l'innovation, défini dans le Plan National de Développement (PDN) 2023-2027.

Lors de l'ouverture du processus de consultation, le directeur général adjoint de l'INEFOP, António Agostinho Pereira, a expliqué que le projet est né en raison des restrictions d'emploi, l'absence des femmes sur le marché du travail et d'opportunités pour les jeunes diplômés, la naissance des emplois de mauvaises qualités, sont entre autres difficultés rencontrées sur le marché du travail en Angola.

Face à cette situation, a-t-il souligné, l'objectif est d'éliminer ces barrières, dans un contexte où le taux de chômage atteint environ 33 pour cent chez les jeunes, selon les données les plus récentes de l'Institut National de la Statistique (INE).

À son tour, le directeur du Bureau provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, Veloso Dala, a salué le soutien permanent du Gouvernement dans la création de stratégies de formation et d'investissement dans l'entrepreneuriat des jeunes, comme moyen de promouvoir l'auto-emploi.