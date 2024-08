Ile Maurice: Expansion de portefeuille et exploitation de nouvelles catégories d'actifs

À la source de la nouvelle orientation de la Compagnie Immobilière Ltd (CIL) se retrouvent ses bonnes performances durant le second semestre qui s'est terminé au 30 juin 2024. Une performance essentiellement occasionnée par l'acquisition de Quay 11 en avril, l'arrivée de nouveaux locataires, le renouvellement des baux et les augmentations contractuelles de loyers qui ont positivement contribué à l'enregistrement d'une hausse de 15 % dans ses revenus.

Lorsqu'une compagnie, qui enregistre une performance remarquable du point de vue des membres de son conseil d'administration après l'analyse de son dernier bilan financier, décide ne pas revoir sa stratégie dans le but d'exploiter de nouvelles opportunités de développement et de croissance, cela pourrait constituer une posture lourde de conséquences. C'est une erreur que le conseil d'administration de CIL ne commettra pas. Car, lors de son deuxième Analyst Meeting tenue le 22 août au Nénuphar, l'espace de coworking du groupe Currimjee situé aux arcades Currimjee, la direction a dévoilé les contours de sa nouvelle orientation stratégique occasionnée par les bons résultats de son dernier bilan financier. Celle-ci s'articulera désormais autour de l'expansion de son portefeuille actuel et de l'exploitation de nouvelles catégories d'actifs.

Explications de Sanjiv Mihdidin, Executive Director de CIL et Chief Executive Officer de Currimjee Real Estate, devant les invités, dont des analystes et des investisseurs : «Le but de cette démarche consiste en la diversification et au renforcement de la base de nos revenus, tout en recherchant l'amélioration de la valeur de notre action grâce à la distribution régulière de dividendes et en ayant comme principal objectif de toujours rechercher la réalisation de solides performances financières.»

Tous les facteurs de mesure de performance pour le semestre, qui est arrivé à échéance le 30 juin, sont au vert. Ils sont, entre autres : le montant des bénéfices après impôts est passé de Rs 23,1 millions à Rs 26,8 millions, soit une hausse de Rs 3,7 millions ; le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 86 % tandis que la durée moyenne pondérée des baux s'élève à 5,8 ans ; les recettes pour la période se terminant au 31 décembre 2023 ont connu un bond conséquent pour atteindre Rs 141,8 millions, comparativement aux Rs 40,5 millions engrangés lors de la période correspondante en 2022 ; le cours des actions de la société, évalué à Rs 10 en 2022, le cours de son action a enregistré une hausse pour atteindre le pic de Rs 27,60 avant de clôturer l'année 2023 à Rs 25,45, avec le niveau de rendement du dividende maintenu à hauteur de 3,6 % ; et le paiement de dividende alors qu'après avoir annoncé un dividende intérimaire de Rs 0,35 par action pour la première fois l'an dernier, le conseil d'administration de CIL a tranché en faveur du versement à ses actionnaires d'un dividende intérimaire de Rs 0,46 par action en milieu d'année. Parmi les éléments qui ont aidé CIL à afficher une telle performance figurent, entre autres, l'acquisition de Quay 11 en avril 2024, l'arrivée de nouveaux locataires, et le renouvellement des baux et les augmentations contractuelles de loyers qui ont positivement contribué à l'enregistrement d'une hausse de 15 % dans les revenus.

La prise en compte des obligations de tout opérateur économique de veiller au respect des critères propres à un mode de développement durable figure en bonne place dans la stratégie de développement de la société. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'engagement de CIL pour la mise en place de pratiques environnementales durables. Elles incluent : l'installation de panneaux solaires et d'un système d'éclairage qui privilégie le recours à la diode électroluminescente, en raison de ses avantages par rapport à sa consommation d'énergie électrique, sa durée de vie et la sécurité dont elle dispose ; la collecte des eaux pluviales ; le recyclage et l'élimination responsables des déchets, ou encore la récupération de l'huile usagée à partir des points de vente de produits alimentaires, à travers les propriétés appartenant à la société.

Tandis que Phoenix Central poursuit sa reconversion pour se classer sur la liste des bâtiments écologiques à haute performance et ce, en conformité aux règles de certification du système de notation qu'est le Leadership in Energy and Environmental Design, CIL n'a pas voulu que des éléments nouveaux viennent perturber cette orientation. C'est la raison pour laquelle elle a mis en place une structure pour s'assurer que la prise en compte des demandes des nouveaux locataires et leur mise à exécution éventuelle contribuent au renforcement de l'intérêt de la compagnie pour tenter de rapprocher toujours davantage des obligations liées à un modèle de développement durable.