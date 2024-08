Angola: Un secrétaire d'État met en avant la formation pour comprendre les politiques gouvernementales

Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et Trésor, Ottoniel dos Santos, a souligné l'importance de la formation continue, estimant qu'elle peut influencer le débat public et la perception des politiques gouvernementales.

Intervenant lors d'un séminaire de formation de journalistes économiques, le gouvernant a dit qu'une presse bien informée jouait un rôle crucial dans le suivi des actions du Gouvernement.

Selon lui, la formation en finances publiques aide les professionnels des médias à identifier et dénoncer les irrégularités, le détournement de ressources et la mauvaise gestion financière, ce qui peut contribuer à la transparence et à la responsabilité des gestionnaires publics.

"Les ateliers et autres supports permettent aux journalistes de se tenir au courant des changements dans les politiques fiscales et des tendances économiques, garantissant que les informations véhiculées sont pertinentes et exactes", a-t-il indiqué, affirmant que les "sujets" impliquant les finances publiques sont complexes et très techniques.

Les finances publiques impliquent la gestion des ressources de l'État, dans une gamme d'actions qui englobent la gestion des actifs de l'État, la protection des entreprises publiques, la préparation et l'exécution du budget général de l'État et les politiques fiscales, à travers la collecte des impôts, l'exécution des dépenses et gestion de la dette.

%

Sans formation adéquate, a-t-il souligné, ces professionnels courent le risque de commettre des erreurs d'interprétation ou des simplifications excessives qui pourraient déformer la réalité des faits.

Il a rappelé que les décisions de politique fiscale et de gestion budgétaire affectent directement la vie des citoyens, comme les questions liées à l'allocation des ressources pour la santé, l'éducation, les infrastructures et la sécurité.

« C'est pourquoi nous attachons une grande importance à la formation des journalistes en matière de finances publiques, pour assurer une couverture précise et équilibrée du sujet », a-t-il ajouté.

Promu par le ministère des Finances, en partenariat avec l'Association des journalistes économiques (AJECO), le séminaire, auquel participent des professionnels de divers médias, devrait se terminer ce mardi (27).