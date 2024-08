Afrique du Sud: Harmony, le plus grand producteur d'or du pays, voit ses bénéfices doubler

Les bénéfices de Harmony Gold ont probablement doublé au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 juin, en raison de l'augmentation de la production d'or, de la hausse des teneurs et de l'envolée des prix.

Le bénéfice net préliminaire par action s'élève à 0,98 $, contre 0,45 $ l'année précédente.

La production d'or de Harmony a dépassé les objectifs, atteignant 1,56 million d'onces, mais a dû faire face à une perte de 2,8 milliards d'euros sur son projet Target North en raison de réserves minérales inférieures aux prévisions.

Harmony Gold, le plus grand producteur d'or d'Afrique du Sud en volume, a annoncé lundi que son bénéfice avait probablement doublé au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, grâce à l'augmentation de la production d'or, à des teneurs plus élevées et à une flambée des prix.

La société minière basée à Johannesburg a fait état d'un bénéfice préliminaire par action de 0,98 $, contre 0,45 $ l'année précédente. Les résultats définitifs pour l'ensemble de l'année seront publiés le 5 septembre.

La production d'or de Harmony a augmenté de 6 % pour atteindre 1,56 million d'onces, dépassant son objectif de 1,55 million d'onces. Toutefois, la société a dû faire face à une dépréciation de R2,8 milliards (157,51 millions de dollars) sur son projet Target North en Afrique du Sud, où des études récentes ont révélé des réserves minérales inférieures aux prévisions.

Points clés à retenir

Les bons résultats financiers de Harmony Gold soulignent sa capacité à extraire de la valeur des mines vieillissantes et profondes d'Afrique du Sud, même si elle est confrontée à des défis dans le cadre de projets tels que Target North. Malgré l'augmentation des bénéfices, la radiation de Target North met en évidence les difficultés à maintenir la rentabilité de certaines des mines d'or les plus profondes du monde. En se concentrant sur des projets de cuivre plus lucratifs en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Harmony s'aligne sur les tendances de la demande mondiale de métaux essentiels aux véhicules électriques et aux systèmes d'énergie renouvelable. Cette réorientation stratégique reflète une tendance plus large de l'industrie minière sud-africaine qui cherche des opportunités de croissance au-delà de l'exploitation traditionnelle de l'or, qui est devenue de plus en plus coûteuse et dangereuse.