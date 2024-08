Algérie: Attaf présente ses condoléances suite au décès de l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères Dr. Nabil Al Arabi

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a adressé, mardi, deux messages de condoléances au ministre des Affaires étrangères, de l'Emigration et des Expatriés de la République arabe d'Egypte, pays frère, M. Badr Abdelatty, ainsi qu'au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, M. Ahmed Aboul Gheit, suite au décès du Dr. Nabil Al Arabi, ancien ministre égyptien des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, indique un communiqué du ministère.

M. Ahmed Attaf a exprimé dans ses deux messages "ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion aux proches du défunt, et à toute la famille diplomatique égyptienne ainsi qu'aux membres du secrétariat général de la Ligue arabe, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis", ajoute le communiqué.

Le ministre a également salué "le riche parcours du défunt, qui était une des figures éminentes de la diplomatie égyptienne et un des doyens de l'action arabe commune et que l'histoire se souviendra de leur dévouement et loyauté dans la défense des causes et des priorités de la région arabe, au moment où elle vit une des périodes les plus difficiles de son histoire", conclut le communiqué.