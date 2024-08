Algérie: La LOPIS salue le rôle pionnier du pays aux niveaux régional et international

Alger — La Ligue des oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS) a salué le rôle "pionnier" de l'Algérie aux niveaux régional et international, à travers ses approches inclusives pour le règlement des crises du continent africain, notamment dans la région du Sahel ainsi que ses efforts constants pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région.

Dans une déclaration publiée sur le site officiel de la LOPIS, le président de la Ligue, M. Abakar Walar a dit: "Nous, habitants de la région du Sahel, sommes reconnaissants d'avoir pour voisin un pays comme l'Algérie qui se dresse comme un rempart inébranlable et un bouclier protecteur face à tous les idéologies destructrices, notamment l'extrémisme violent au nom de la religion".

De son côté, le secrétaire général de la Ligue, Lakhmissi Bezzaz s'est félicité, dans une déclaration sur le site de la Ligue, de l'efficacité de la diplomatie algérienne aux niveaux africain et international, faisant observer "la présence d'un effort diplomatique remarquable sur tous les plans, y compris la diplomatie religieuse à travers laquelle l'Algérie vise le développement du continent africain et la défense de ses acquis".

Le représentant du Niger auprès de la Ligue, M. Ibrahim Moussa Ismail, a salué le rôle "pionnier" de l'Algérie aux niveaux régional et international, notamment ses efforts en faveur de la sécurité et de la paix en Afrique en général et dans la région du Sahel en particulier.

"La diplomatie algérienne joue un rôle important au niveau du continent et au sein du Conseil de sécurité", a-t-il affirmé, exprimant sa gratitude pour le soutien de l'Algérie à son pays en rejetant l'intervention militaire et en insistant sur le règlement pacifique du conflit", tout en saluant, par la même, les approches "efficaces" de l'Algérie en matière de règlement des crises africaines.