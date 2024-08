Algérie: Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune s'engage à poursuivre le soutien aux jeunes

Constantine — M. Brahim Merad, directeur de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mardi dans les wilayas d'Annaba et d'El Tarf que M. Abdelmadjid Tebboune s'engageait à poursuivre le soutien aux jeunes pour promouvoir leur place et contribuer à l'édification d'un pays fort et moderne.

Lors d'un meeting populaire animé au théâtre régional Azzedine-Medjoubi et d'activités de proximité menées sur la place du Cours de la révolution et à Sidi Salem dans la ville d'Annaba ainsi que durant sa rencontre avec des représentants de la société civile dans la commune de Besbès dans la wilaya d'El Tarf, au 13e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre, M. Merad a souligné que "le vote en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune lui permettra de poursuivre le soutien aux jeunes au profit desquels de multiples réalisations ont été concrétisées au cours de son premier mandat présidentiel".

Parmi ces réalisations, a-t-il ajouté, figurent la constitutionnalisation du Conseil supérieur de la jeunesse en tant qu'instance consultative dépendant de la présidence de la République et l'accès des jeunes à des fonctions supérieures dans divers domaines.

Présidant dans la ville de Besbès une rencontre de proximité avec des agriculteurs et des acteurs de la société civile, M. Merad a évoqué le programme électoral du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune qui "repose sur l'amélioration des conditions de vie du citoyen par la poursuite des efforts de développement des différentes régions du pays ainsi que l'amélioration des conditions des différentes classes de la société dont celles des femmes, des agriculteurs et des jeunes et la poursuite de la politique sociale d'amélioration du pouvoir d'achat et des efforts de développement".

M. Merad a appelé à l'occasion à aller en masse aux urnes le 7 septembre et voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre cette série de réalisations.