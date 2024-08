Algérie: Le 2e atelier international sur la gestion des ressources en eau en octobre à Béchar

Bechar — Le 2ème atelier international sur la gestion des ressources en eau se tiendra du 27 au 29 octobre prochain à l'initiative de l'Université Mohamed-Tahri de Béchar (UMTB), a-t-on appris mardi des organisateurs.

L'objectif de cet atelier, auquel participeront, outre la représentation algérienne, des spécialistes et chercheurs en eau de plusieurs pays (Sultanat d'Oman, France, Tunisie et Libye), est de débattre des avancées récentes liées à la gestion des ressources en eau, a précisé Pr. Touhami Merzougui, expert en eau et enseignant-chercheur à l'UTMB, et membre du comité organisateur.

Cette rencontre sera un espace dédié aux spécialistes académiciens et autorités locales et nationales de faire le point sur les derniers développements réalisés dans le domaine.

Plusieurs conférences, communications, ateliers et sessions posters ainsi que des tables-rondes sont prévus, donnant lieu à la présentation de l'avancement de la recherche et du savoir-faire dans le domaine de la gestion des ressources eau, permettant de créer des opportunités de rencontre et de collaboration entre les différents pôles concernés par la question, a-t-il dit.

Selon les organisateurs, les stratégies de gestion durable des ressources en eau doivent tenir compte des nombreuses interactions au sein du lien entre l'eau, l'Alimentation en eau potable (AEP), les énergies et les écosystèmes, et qui ne peuvent être développées qu'en étroite coopération entre les pays, les secteurs d'activités et les parties prenantes à travers le pays.

Plusieurs thèmes concernant la gestion quantitative et qualitative de l'eau en régions aride et semi-aride, le système de partage des eaux traditionnel en zone aride, le patrimoine eau, les systèmes d'information avancés basés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) pour l'amélioration de la gestion des eaux souterraines, la salinité des eaux et le traitement des eaux saumâtres, la pollution et la vulnérabilité des ressources en eau, la recharge des nappes, ainsi que la réutilisation des eaux usées épurées dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de loisirs, seront au centre des travaux de cette rencontre.

Des thèmes liés aussi à l'utilisation conjointe des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux non conventionnelles, dans l'agriculture, l'AEP et l'industrie, seront aussi au centre des débats des participants à cet atelier international, qui sera aussi consacré aux questions concernant le changement climatique et les risques naturels dont les inondations, ainsi que les moyens et outils de prévision et de protection des ressources en eau, selon la même source.