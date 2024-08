Angola: Le MPLA recommande une plus grande diffusion des réalisations de l'Exécutif

Luanda — La rencontre du président du MPLA, João Lourenço, avec les premiers secrétaires des Comités d'action du parti (CAP), a recommandé, lundi, à Luanda, le renforcement des mécanismes de diffusion des principales réalisations de l'Exécutif.

Ces orientations figurent dans le communiqué final de la réunion, à laquelle ont participé 1.700 premiers secrétaires des CAP, représentant les 60.000 comités répartis à travers le pays.

Les participants ont recommandé à l'Exécutif de continuer à travailler à la réduction des prix des principaux produits du panier de base à travers l'extension des programmes dans le secteur agricole.

Ils ont également recommandé de poursuivre l'exécution des travaux du PIIM et du Programme d'investissement public et de poursuivre le processus de construction et de réhabilitation des routes principales et autres, ainsi que les travaux de prévention et d'arrêt des ravins.

Ils ont également défendu l'amélioration du fonctionnement des services publics, les rendant plus accessibles à la population et plus humanisés.

Ils ont demandé l'extension du programme Kwenda à davantage de familles nécessiteuses et assurent sa coordination avec d'autres programmes de lutte contre la faim et la pauvreté.

Les participants à la rencontre ont réaffirmé leur disponibilité et leur engagement pour que la vitalité et la force du MPLA puissent régénérer la société.

La réunion a aussi salué les conclusions de la deuxième réunion ordinaire du Conseil de la République, tenue le 21 août 2024, dans lesquelles sont définies les lignes stratégiques pour renforcer la sécurité alimentaire, lutter contre la faim et la pauvreté et promouvoir l'emploi.

Vie interne du parti

Quant à la vie interne, les participants ont recommandé la production et l'émission rapide des cartes de militant du MPLA, compte tenu des nombreuses inscriptions enregistrées au sein des structures du parti et de ses organisations sociales.

La traduction des principaux documents directeurs du parti et des organisations sociales dans les langues nationales figure toujours dans les recommandations.

Ils ont également suggéré la création d'un bulletin d'information interne, pour faciliter la connaissance des actions menées, ainsi que la circulation des décisions prises au sein des instances de direction.

Les participants ont également demandé la création d'écoles du parti ou de centres de formation au niveau provincial, ainsi que la poursuite des actions de formation politico-idéologique.

Ils défendent le renforcement des groupes de surveillance des comités d'action du parti, ainsi que la production de matériel de propagande pour le parti et pour les organisations sociales du MPLA.

Les premiers secrétaires des CAP ont également recommandé la promotion d'actions de solidarité à caractère associatif et bénévole, impliquant la participation de militants.