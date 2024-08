Libye: L'écart de prix entre les principaux produits pétroliers s'élargit en raison des inquiétudes croissantes concernant l'offre libyenne

L'écart entre les swaps Brent et Dubaï atteint 3 dollars le baril, son niveau le plus élevé depuis 10 mois, en raison des craintes d'interruption de l'approvisionnement en Libye.

Les troubles en Libye entraînent l'arrêt de la production d'un champ pétrolier et une réduction progressive de la production des principales compagnies pétrolières. La stabilité de la production pétrolière en Libye est menacée par l'arrêt de la production par les autorités de l'est du pays, ce qui a des répercussions sur le marché mondial du pétrole.

L'écart entre les contrats à terme européens sur le pétrole Brent et les swaps sur le brut de Dubaï a atteint son niveau le plus élevé depuis 10 mois mardi, en raison des craintes de perturbations de l'approvisionnement en Libye.

La prime, connue sous le nom de Brent-Dubai exchange of futures for swaps, a atteint environ 3 dollars le baril, selon les données de PVM Oil Associates citées par Bloomberg, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis début octobre.

La Libye, qui avait maintenu une production pétrolière stable dans un contexte de paix relative ces dernières années, est confrontée à de nouveaux troubles, les autorités de l'est du pays ayant annoncé un arrêt de la production. Au moins un champ pétrolier a été complètement fermé et deux des plus grandes compagnies pétrolières libyennes ont commencé à réduire progressivement leur production.

%

Key Takeaways

L'élargissement de l'écart entre le Brent et Dubaï a des conséquences importantes sur les flux mondiaux de pétrole brut. Une prime plus élevée sur le Brent pourrait rendre plus chères d'autres qualités de pétrole par rapport à la référence de la mer du Nord, tandis que les qualités de pétrole du Moyen-Orient, dont le prix est inférieur à celui du brut de Dubaï, deviendraient plus compétitives. Les raffineurs européens pourraient également être amenés à rechercher d'autres sources de brut léger et non corrosif en Afrique et aux Amériques, à mesure que les barils libyens se raréfieront. Dans le même temps, les raffineurs asiatiques pourraient augmenter leurs achats de pétrole du Moyen-Orient, plus dense et riche en soufre, dont le prix est inférieur à celui du brut de Dubaï.