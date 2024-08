Algérie: Découverte - Bélinda Ayessa visite le parc archéologique de Tipasa et la tombe de la Cléopâtre Séléné

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza (MPSB), Bélinda Ayessa, a profité de son séjour de travail à Alger, en Algérie, pour visiter le musée et parc archéologique de Tipasa, ainsi que la tombe de la Cléopâtre Séléné.

Situé à environ 80 km d'Alger la capitale, le musée et parc archéologique de Tipasa a reçu la visite de Bélinda Ayessa accompagnée du conseiller pédagogique de l'ambassade du Congo en Algérie, Philippe Elenga. Accueillie à son arrivée par le directeur de la Culture de Tipasa, Arous Boubekeur, elle a été édifiée par la guide professionnelle Chahira Neddjar sur les oeuvres anciennes qui se trouvent dans ce musée construit par les Français en 1955.

Après, la directrice générale du MPSB s'est rendue au parc archéologique Ouest de Tipasa. Dans ce site aménagé et construit par les Romains au XVIIe siècle, Sabah Neddjar a présenté à Bélinda Ayessa et Philippe Elenga des anciens vestiges des quatrième, cinquième et sixième siècles, parmi lesquels un arbre d'olivier datant de cinq cents ans. Abasourdie par les vestiges millénaires qu'elle a vus, Bélinda Ayessa n'a pas tari d'éloges.

« Que peut-on dire face à une telle beauté ? Je pense qu'on ne peut que s'incliner lorsqu'on voit cela, s'incliner devant l'oeuvre du créateur. Il n'y a que Dieu qui peut être à l'origine d'une telle beauté. Je suis abasourdie, émue. Découvrir un musée à ciel ouvert dans ces anciennes ruines de l'époque romaine d'avant et d'après Jésus-Christ, c'est un privilège, un honneur et par-dessus tout, une grâce. Tout à l'heure, en arpentant les allées des oliviers, j'ai cru être à l'époque de Jésus de Nazareth lorsqu'il passait son temps dans les oliviers », a-t-elle fait savoir.

Elle a ajouté: «Nous entrons dans l'esprit de collaboration, de partenariat parce qu'il faut voir effectivement ce qu'on peut tirer des autres et apprendre d'eux. C'est un cheminement, même Rome ne s'est pas faite en un seul jour.

Je crois que c'est possible petit à petit de faire en sorte que nous puissions ressusciter ce qui est nôtre, notre histoire, mettre en exergue ce que l'on voit ici aujourd'hui comme l'on peut tâter. Je suis émerveillée tout simplement devant l'oeuvre du créateur. Je ne pense pas que la main humaine soit en mesure d'une telle réalisation. C'est l'oeuvre de l'être supérieur, c'est l'oeuvre de l'Eternel ».

La visite du musée et parc archéologique Ouest de Tipasa a pris fin par une belle prestation artistique agrémentée par Bélinda Ayessa pour la circonstance et un artiste local à travers la chanson "Zina" de l'Algérien Babylone. Notons que le nom de Tipasa, qui signifie « lieu de passage », a été donné à ce site par les Philippins.

Une visite à la tombe de la Cléopâtre Séléné

La directrice générale du MPSB ne pouvait pas quitter Alger sans visiter le mausolée de la Cléopâtre Séléné. L'un des hauts lieux touristiques, le « tombeau de la chrétienne » ou mausolée royal de Maurétanie est situé entre les villes de Tipasa et Cherchell. Dans ce monument sont enterrés la Cléopâtre Séléné et son époux Juba II. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1982.

Très éblouie par ce parc archéologique Ouest de Tipasa, Bélinda Ayessa a loué ce chef-d'oeuvre. « Là aussi, c'est un autre grand moment de l'histoire remplie d'émotion que nous sommes en train de vivre car il s'agit de la fille de la grande Cléopâtre. J'étais loin d'imaginer qu'elle ait un tombeau ici, qu'elle ait été enterrée sur la terre algérienne, c'est bien le cas.

Je me réjouis d'être ici, assise sur ces pierres qui constituent cette grande tombe, la tombe de la chrétienne, la tombe de la Cléopâtre Séléné. C'est une autre grande page de l'histoire. Pourquoi ne pas étudier la possibilité d'ouverture d'une piste dans la quête des partenariats, de l'ouverture vers l'autre ? Je pense qu'on va s'y atteler.

Pour le moment, on va tout simplement se contenter de l'instant présent sur ces pierres qui crient, qui nous parlent, qui nous transmettent l'histoire d'une certaine époque, l'histoire de la Cléopâtre Séléné », a indiqué la directrice générale du méorial PSDB.

Née le 25 décembre, soit quarante ans avant Jésus-Christ et morte cinq après lui, la Cléopâtre Séléné est fille de la Cléopâtre VII et de Marc Antoine et soeur jumelle d'Alexandre Hélios.