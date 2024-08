Congo-Kinshasa: Encadrement de la jeunesse - Un projet d'implantation des maisons des jeunes soumis à la ministre de tutelle

Implantation des maisons des jeunes, réactivation de la participation des jeunes artistes musiciens congolais à la Fédération mondiale de la jeunesse musicale, reprise des activités de la jeunesse ouvrière sont des projets que le Culpac a soumis à la ministre de la Jeunesse et Eveil patriotique, Noëlla Ayeganagato Nakwipone.

Une délégation du Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac), conduite par son directeur général, Daniel Santu Biko, et son conseiller diplomatique, Patrice Salaga, a été reçue le 20 août à Kinshasa par la ministre de la Jeunesse et de l'Eveil patriotique, Noëlla Ayeganagato Nakwipone. Le Culpac a apporté des projets d'encadrement de la jeunesse, exprimant ainsi sa volonté d'appuyer la ministre dans la réalisation des actions à la tête du secteur de la Jeunesse et Eveil patriotique.

En plein processus de ses activités pour commémorer le cinquantième anniversaire en juin 2029, le Culpac projette l'organisation d'une journée de rencontre avec la jeunesse de Kinshasa en septembre, tout en invitant la ministre Ayeganagato à effectuer une visite de courtoisie à la représentation du Haut Conseil de la paix, son siège.

Outre cette journée de rencontre avec la jeunesse, le Culpac a suggéré à la ministre un projet intitulé « Mobilisation responsable patriotique de la jeunesse ». « C'est un projet à long terme pour que le ministère de la Jeunesse s'approche davantage des jeunes avec vivacité pour sa visibilité, son rayonnement ainsi que l'affirmation de son importance pour les motiver et leur signifier le rôle qu'ils ont à jouer pour le devenir, le développement de la nation, et ce, par des meetings d'éducation, d'encadrement et la formation des jeunes », a spécifié le directeur général Daniel Santu Biko.

Il a relevé un autre aspect important de ce projet, notamment l'implantation des maisons de jeunes dans chaque commune à travers la capitale et le pays. Ces maisons seront bénéfiques pour l'éducation, la formation et la diffusion des émissions de radio et télés destinées à l'épanouissement des jeunes.

Le Culpac a demandé à la ministre d'envisager des tournées dans les provinces du pays pour rencontrer des jeunes. Il a, en outre, proposé de réactiver la participation des jeunes artistes musiciens congolais à la Fédération mondiale de la jeunesse musicale, et la reprise des activités de la jeunesse ouvrière dans les entreprises étatiques et privées pour relancer les activités sportives et culturelles dans ces sociétés, et ainsi favoriser l'unité de la jeunesse pour renforcer la paix.

«Certes, la jeunesse c'est l'avenir d'une nation, mais nous pensons aussi à la participation de la jeunesse dans le présent d'une nation », a souligné Daniel Santu Biku, avant de remercier la ministre de la Jeunesse et le président de la République d'avoir confié la Primature à une femme, une mère, ainsi que le ministère de la Jeunesse et d'Eveil patriotique.