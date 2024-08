Congo-Brazzaville: Foire internationale de Madingo-Kayes - La troisième édition s'est achevée à Pointe-Noire

Organisée par l'association les Amis de l'Afrique francophone (Amaf), la troisième édition de la foire internationale de Madingo-kayes a pris fin le 27 août au complexe sportif de Pointe-Noire. Cette activité a mis en exergue le savoir-faire des artisans de l'Afrique du centre et de l'Ouest.

Tenue sur le thème « L'Afrique un réservoir de compétences, sauvegardons et valorisons nos cultures, consommons les produits du terroir », la troisième édition de la foire internationale de Madingo-Kayes a servi de vitrine pour le savoir-faire africain. Elle a regroupé de nombreux artisans talentueux venus de plusieurs pays d'Afrique comme le Cameroun, le Bénin, le Gabon, le Ghana et bien d'autres pour faire triompher le savoir-faire africain à travers différentes créations (sac, vêtements, bijoux, etc.).

Pendant plus de deux semaines, l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire a été, d'une part, un centre d'exposition des richesses de l'artisanat africain et local et, d'autre part, un lieu de partage d'expérience mais également de réflexions sur les moyens de valoriser le savoir-faire africain.

Il est clair qu'à travers l'artisana, l'on découvre le savoir-faire traditionnel qui met à jour la beauté des us et coutumes du continent. En visitant cette foire il y a quelques jours, la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a été émue de constater, par exemple, ce savoir-faire par la création des sacs macramés faits avec des fils de coton et de nylon, des chemises confectionnées avec des pagnes locaux, des robes tissées, des sandales faites à la main, des bijoux et bien d'autres.

« C'est une foire que nous voulons annuelle et pour laquelle le ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat a signé un partenariat avec l'association Amaf qui mobilise des artisans de qualité et qui a des partenariats forts dans plusieurs pays africains.

Les produits que nous voyons ici nous rassurent de ce que nous pouvons, en réalité, sainement et sereinement consommer africain. Il y a des produits qui nous exemptent dorénavant d'importer des pays autres qu'africains», a dit la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

Il sied d'indiquer que dans un mélange de couleurs et d'idées créatives, la foire internationale de Madingo-Kayes a été un événement incontournable où l'artisanat africain a brillé de mille feux. Cet événement qui se veut annuel marque une nouvelle étape dans la promotion des talents et des produits africains tout en renforçant les liens entre les cultures.