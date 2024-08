Afrique Centrale: Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale - L'inauguration annoncée pour septembre

Le Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale, construit en face du Palais du peuple, à Kinshasa, est achevé. Un acte de remise de cet ouvrage a été signé, le 27 août, entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, et la République populaire de Chine, représentée par son ambassadeur.

Alexis Gisaro et Zhao Bin ont salué la bonne collaboration entre les deux pays qui a abouti à la réalisation de l'ouvrage, une preuve de plus de la démonstration de l'amitié sino-congolaise.

« Au même quartier, vous trouvez le Palais du peuple, le Stade des martyrs, le bâtiment administratif. Toutes ces infrastructures sont d'une importance majeure pour le Congo dont la construction a été soutenue par la partie chinoise », a indiqué l'ambassadeur Zhao Bin, renchérissant: « Nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette collaboration fructueuse en profondeur, notamment sur la direction stratégique de nos deux chefs d'État».

Le ministre d'État Alexis Gisaro a salué la qualité des travaux exécutés et annoncé l'inauguration de ce joyau en septembre par le chef de l'État, Félix Tshisekedi.

Construit sur le boulevard triomphal, de l'autre côté du Palais du peuple et du Stade des martyrs, ce centre culturel comprend un grand théâtre d'une capacité de 2 000 places et un autre plus petit de 8 00 places. De plus, l'Institut national des arts, où des générations de musiciens et d'artistes congolais ont été formés, y sera installé pour accueillir environ 2 000 étudiants nationaux et étrangers.