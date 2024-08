Burkina Faso: Tinzawatène - L'opération de délogement des terroristes en cours

Les Forces armées maliennes (FAMa) intensifient les frappes aériennes dans cette zone frontalière avec l'Algérie, considérée comme le dernier bastion des ennemis de la paix. Certainement, les unités terrestres ne tarderont pas à se déployer pour occuper définitivement cette partie du territoire nationale comme elles l'avaient fait le 14 novembre 2023 à Kidal.

Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent avec efficacité leur mission de défense de l'intégrité territoriale du Mali et de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Dans cette dynamique, elles ont mis hors d'Etat de nuire, une vingtaine de combattants terroristes suite à des frappes chirurgicales menées sur des cibles dans le secteur de Tinzawatène ce dimanche 25 août 2024. Ces résultats encourageants ont été obtenus à la suite d'une mission de reconnaissance offensive qui a permis de repérer et d'identifier des véhicules pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans la cour d'une concession dans la localité de Tinzawatène, au nord-est de Kidal, annoncé le même jour la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA).

« L'Etat-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de l'opération de Maliko, le dimanche 25 août 2024, une mission de reconnaissance offensive qui a permis de repérer et d'identifier des véhicules pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans la cour d'une concession dans la localité de Tinzawatène, au nord-est de Kidal », indique la source sécuritaire. La DIRPA explique que c'est après une surveillance minutieuse qu'une « série de frappes ont permis de détruire ces cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'individus armés ».

%

Les FAMa réaffirment leur engagement total à protéger les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national, rappelle le haut commandement militaire. L4Etat-major des armées réitère ses remerciements à l'endroit des braves populations, grâce à l'appui desquelles les FAMa agissent avec plus de précision et d'efficacité afin de créer les conditions d'un retour rapide à la stabilité et à une paix inclusive.