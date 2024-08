Congo-Brazzaville: PATN - La tutelle et la Banque mondiale évaluent l'évolution du projet

Dans le cadre de l'exécution du Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN), le ministre en charge de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a reçu le 27 août à Brazzaville une délégation de la Banque mondiale (BM), conduite par Djibrilla Karamoko. L'état d'avancement de ce projet financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par cette institution a été au centre des échanges.

En exécution depuis deux ans, le PAPTN vise la réalisation physique de la transformation numérique du pays, l'un des secteurs stratégiques inscrits parmi les six piliers du Plan national de développement 2022-2026.

« Nous avons eu effectivement une séance de travail avec le ministère pour voir l'état d'avancement de ce projet et comme vous le savez, c'est un projet qui est très important non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour la Banque.

Nous essayons de travailler pour voir dans quelle mesure nous pouvons connecter l'ensemble de la population congolaise sous cette nouvelle technologie. Nous pensons que c'est une très bonne chose, le projet avance bien, et nous espérons que les équipes techniques vont continuer à travailler pour atteindre les résultats que nous nous sommes fixés pour ce projet », a expliqué Djibrilla Karamoko.

Sur le volet connectivité, le ministre Léon Juste Ibombo a relevé que ce point reste primordial. En effet, l'ambition affichée est de parvenir à désenclaver le territoire, faire en sorte que les communications électroniques arrivent dans les localités les plus reculées du Congo.

« On a commencé cet effort avec le Fonds pour l'accès et le service universels des communications électroniques (Fasuce), et nous avons vu avec nos partenaires de la BM comment étendre encore ce réseau, en accompagnant le Fasuce pour qu'on puisse connecter le maximum de localités dans la Likouala, par exemple », a-t-il indiqué.

Le renforcement des compétences numériques des jeunes a également été l'un des points abordés. A ce sujet, le ministre Ibombo a déclaré : « Il faudrait former le maximum de nos jeunes, on a un projet de 1200 jeunes. Ces différentes formations seront lancées en multiples phases, notamment la première, la deuxième et la troisième.

Aussi, un appui sera apporté pour la construction des centres multimédia dans les zones qui ne sont pas encore couvertes à travers les bureaux de poste, les lycées, les établissements scolaires et universitaires de l'intérieur du pays. Pour les compétences numériques, on va commencer par les grandes zones détentrices de quelques infrastructures mises en place par le gouvernement, c'est-à-dire Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie et Ouesso. Cela sera par la suite étendu dans les autres localités ».