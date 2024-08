Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - 1000 jeunes congolais seront accompagnés

L'homme d'affaires et président de la Chambre de commerce de Brazzaville, Paul Obambi, était face à la presse le 27 août pour expliquer l'idée de son projet éponyme destiné à éclore 1000 entreprises pour 5000 emplois. Les bénéficiaires seront sélectionnés sur l'ensemble du pays durant les cinq prochaines années.

Le principal défi que le promoteur du projet « Génération Paul Obambi » entend relever pour concrétiser l'initiative est celui de trouver le meilleur mécanisme de mobilisation de financement. Il compte sur son réseau de partenaires, avec l'arrivée du Fonds de solidarité africain, ainsi que sur les établissements de crédit pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs. « Nous allons fournir notre dernière énergie pour le succès de cette initiative. Nous allons accompagner à travers la formation et l'appui financier, mais surtout assurer le contrôle de l'entreprise », a indiqué Paul Obambi.

Il a ensuite expliqué le bien-fondé de l'initiative dont l'objectif est de créer 5000 emplois par le biais de 1000 nouvelles entreprises lancées par des jeunes. Il s'agira de les former à l'entrepreneuriat, de fournir du mentorat et de stimuler l'innovation. Lancé le 12 août, le projet d'accompagnement est accessible à tout jeune, une équipe de sensibilisation devrait être déployée sur le terrain dans certaines localités-clés du pays.

L'homme d'affaires congolais veut inspirer les jeunes pour les encourager à entreprendre dans les filières porteuses telles l'agro-industrie, le numérique. Son projet va se réaliser autour de trois composantes : la formation au moyen des ateliers, le mentorat et l'accompagnement sur la création d'entreprise, la gestion financière, le marketing, le mentorat et accompagnement ; le financement en facilitant l'accès à des subventions, prêts et la fourniture des espaces de coworking, des outils numériques et autres équipements. « Seuls les projets viables et bancables seront retenus », a-t- il ajouté.

Paul Obambi a également promis de plaider auprès des pouvoirs publics pour l'amélioration du climat des affaires, la réduction de la pression fiscale et l'accès au crédit pour les jeunes entrepreneurs.