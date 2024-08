Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Aout 2024

Sénégal : Présidence de la République - Bassirou Diomaye Faye, a nommé Aminata Touré

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Aminata Touré, ancienne Première Ministre sous Macky Sall, comme Haut Représentant du Président de la République par le décret n° 24/1796 du 26 août 2024. Cette nomination marque une étape importante dans la réorganisation de l’administration présidentielle. Aminata Touré, membre influente de la coalition « Diomaye Président », qui a soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye à la présidence, apportera son expertise et son expérience à ce nouveau rôle. Sa nomination reflète la continuité et la confiance dans son engagement politique et son savoir-faire au service de l’État. (Source : Aprnews)

Mali : Lutte contre le terrorisme- L’armée assure avoir tué des «terroristes» à Tinzaouatène

Au Mali, l'armée assure avoir détruit des « cibles terroristes » à Tinzaouatène. Cette localité, située à la frontière entre le Mali et l'Algérie, a été visée dimanche matin par des tirs de drone. Les rebelles du CSP ainsi que des sources civiles locales affirment quant à elles que ce sont des civils qui ont été tués lors de ces frappes, parmi lesquels une dizaine d'enfants. Dans son communiqué, l'armée du Mali explique avoir « repéré » et « identifié » des véhicules « chargés de matériel de guerre », « soigneusement gardés dans la cour d'une concession », avant de procéder à « une série de frappes ».Bilan officiel : « une vingtaine d'individus armés » « neutralisés ». Dans son communiqué, l'armée malienne souligne l'« efficacité » et la « précision » de ses opérations. Dimanche soir, dans un message diffusé sur la télévision d'État Ortm, l'état-major avait demandé aux populations de « rester loin des terroristes » et de rejoindre des « sites sécurisés. »

Mauritanie : Élection à la présidence de la BAD- Le mauritanien Ousmane Kane dans les starting-blocks

La Banque africaine de développement (BAD), une institution financière multinationale de développement basée à Abidjan en Côte d'lvoire, élira un nouveau président en mai 2025. A quelques mois de l'ouverture des candidatures pour cette élection prévue en septembre prochain, plusieurs candidats sont dans les starting-blocks. Selon une note d'information transmise le lundi 27 août 2024 à Abidjan.net, "parmi les noms qui circulent avec insistance ", celui du mauritanien Ousmane Kane, une personnalité proche du président de la Mauritanie Mohamed Ould El Ghazaouani qui a travaillé pendant une quinzaine d'années à plusieurs postes de responsabilité à la BAD dont celui de vice-président chargé des services institutionnels. (Source : acotonou.com)

Togo : Affaire frère Hounvi - Des mandats d’arrêt lancés par la justice togolaise contre quatre Béninois

La justice togolaise vient de lancer un mandat d’arrêt international contre 04 (quatre) individus de nationalité béninoise pour enlèvement de Steve Amoussou alias « Frère Hounvi », un exilé béninois au Togo. Selon un communiqué rendu public par le procureur de la République, Talaka Mawama, les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 12 août 2024. Quatre individus ont embarqué de force le jeune Steve Amoussou dans un véhicule d’immatriculation béninoise qui a roulé en direction de la frontière togolaise du côté Est.« Les autorités policières togolaises ayant été avisées ont aussitôt lancé des recherches qui n’ont pas permis de retrouver les ravisseurs et leur victime. Afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte, une enquête judiciaire conduite par le Service central de recherche et d’investigation criminelle a été ouverte », a indiqué le Procureur de la République. (Source : alome.com)

Guinée : A New-York, Cellou s’exprime sur l’éventuelle candidature du Général Doumbouya : « On n’a rien à lui opposer si…»

Lors d’un meeting géant qu’il a animé dans la soirée de ce dimanche 25 août 2024 à New-York (États-Unis), Cellou Dalein Diallo s’est clairement exprimé sur l’éventuelle candidature du Général Mamadi Doumbouya aux élections censées mettre fin au régime de transition. L’homme politique a aussi pointé un « piège » dans l’avant-projet constitutionnel rendu public récemment par le Cnt (Conseil National de la Transition).Le leader du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a indiqué que rien n’empêcherait l’actuel chef de la transition de se porter candidat si la constitution est adoptée sans l’intégration des dispositions de la charte interdisant aux dirigeants actuels de prendre part aux élections. (Source : africaguinee.com)

Rca : Prestations de services - La mairie de Bangui revoit à la hausse ses tarifs

La mairie de Bangui annonce l’augmentation, à partir du 1er octobre prochain, des frais de ses services. Pour la célébration de mariages, du lundi au vendredi, les frais passent de 20.000 à 50.000 francs Cfa. Pour les mariages célébrés les samedis, le montant est fixé à 100.000 au lieu de 40.000 francs CFA. Les célébrations délocalisées sont fixées désormais à 200.000 au lieu de 100.000 francs. Pendant que plusieurs Banguissois critiquent cette augmentation, la municipalité, elle, indique que celle-ci vise à faire face à certaines charges. ( Source : abangui.com)

Niger : Gouvernance- Le pays veut asseoir sa souveraineté dans le secteur pétrolier

Le Niger ambitionne de diversifier son industrie pétrolière avec notamment la création d’un complexe pétrolier et d’une raffinerie à Dosso (Ouest) dans l’optique d’asseoir sa souveraineté sur ce secteur vital.Dans une interview accordée à l’agence nigérienne de presse (ANP), le directeur général des hydrocarbures au ministère du pétrole, M. Chaibou Ibrah Abdoul Nasser explique l’importance de ces initiatives annoncées par le Chef de l’Etat, le Général Abourahamne Tiani, lors d’un message le 2 Août 2024, la veille de la fête nationale de l’arbre. Le Niger, rappelle-t-on, produit quotidiennement 110.000 barils de brut de pétrole, dont 20.000 sont destinés à la raffinerie de Soraz (société de raffinage de Zinder) et 90.000 destinés à l’exportation, opérée par Wapco Niger via le port de Sèmè Kpodji au Bénin. A l’occasion d’une visite ministérielle algérienne à Niamey, le 7 Août 2024, rappelle-t-on, les deux (2) pays ont annoncé la reprise de leur coopération pétrolière, avec notamment le projet du bloc Kafra (Bilma, Nord) et la poursuite de la construction du gazoduc transsaharien (Nigeria-Niger-Algérie). (Source : animey.com)

Congo Brazzaville : 74e session du comité régional de l’Oms pour l’Afrique- le ministre Pierre Dimba partage l’expérience ivoirienne

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, conduit la délégation ivoirienne au Congo dans le cadre des travaux de la 74ème session du Comité de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) Afrique, prévue se tenir du 26 août au 30 août 2024 à Brazzaville. Rapporte le Cicg. Selon cette source gouvernementale, la cérémonie d’ouverture a eu lieu le lundi 26 août 2024 au Palais des Congrès de Brazzaville. Elle a été présidée par le Président de la République du Congo, Dénis Sassou Nguesso, et a été marquée par les présences du directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la directrice régionale OMS Afrique, des ministres de la Santé des 47 États membres de l’Oms dans la région africaine et de plusieurs sommités mondiales de la santé. Ces assises, qui regroupent près de 1 000 participants, ont pour principal enjeu le vote du successeur du Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale OMS Afrique, arrivée en fin de mandat. (Source : Cicg)