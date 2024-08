Madagascar: Indice mondial de l'innovation - Le pays dans le trio de tête parmi le groupe des pays à faible revenu

Madagascar affiche une évolution positive en matière d'innovation. C'est ce qui ressort en tout cas de l'édition 2023 de l'Indice mondial de l'innovation. Publié annuellement par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l'indice en question révèle le classement des économies les plus innovantes du monde.

Performance félicitée.

Il s'agit en quelque sorte d'une référence mondiale dans la mesure des performances de l'écosystème d'innovation d'un pays. Classé 107ème parmi 132 pays, Madagascar n'a pour autant pas à rougir de sa performance qui s'améliore d'année en année. En effet, dans le classement parmi le groupe des pays à faible revenu, Madagascar figure dans le trio de tête. La Grande Île se trouve ainsi en seconde position après le Rwanda et devant le Togo parmi les 12 pays de cette catégorie.

Une performance félicitée par l'OMPI à travers la visite de travail effectuée récemment par le Dr Sacha Wunsch-Vincent, économiste et haut fonctionnaire de l'Organisation. Durant sa rencontre avec la Directrice générale de l'OMAPI, Lalaina Priscilla Andrianarivo, celle-ci a insisté sur les rôles essentiels de la propriété industrielle qui stimulent le développement économique du pays par le biais de la stratégie nationale de propriété industrielle et d'innovation. La DG de l'OMAPI a, pour sa part, mis en exergue la volonté de cet organisme parapublic de renforcer la collaboration avec l'OMPI, ainsi que la mise en oeuvre de différents projets d'amélioration.

Réussite.

En somme, par rapport à son niveau de développement, Madagascar affiche des performances supérieures aux attentes. Les résultats en matière d'innovation surpassent largement ceux de pays comparables en termes de produit intérieur brut par habitant. Une réussite qui s'explique notamment par les excellentes performances dans les domaines de la créativité et du capital humain.

Madagascar se distingue, notamment par le nombre élevé d'étudiants en filières d'ingénierie et de sciences. De plus, le pays fait un usage substantiel de la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les marques et les dessins ou modèles industriels, et joue un rôle croissant dans les compétences en services informatiques. Et le meilleur est à venir avec les différents chantiers prévus.

Notamment sur la revalorisation de la politique d'innovation et la mise en place d'une nouvelle stratégie de propriété industrielle, sous l'égide de l'OMAPI avec la collaboration avec l'OMPI. « Ces initiatives sont destinées à renforcer le potentiel d'innovation du pays qui a l'avantage d'être riche en savoir-faire, en créativité, en artisanat, en ressources naturelles minérales et agricoles, et doté d'une jeunesse avide de réussite et d'emplois valorisants », explique la DG de l'OMAPI.