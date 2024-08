Afrique: Combattre les disparités entre les hommes et les femmes dans la recherche sur le changement climatique

Les disparités persistantes entre les hommes et les femmes dans la recherche scientifique, en particulier dans le domaine du changement climatique, engendrent un déficit de perspectives et des conclusions biaisées.

Les femmes chercheurs africaines transforment le continent tout en jouant le rôle d'organisatrices communautaires et d'entrepreneuses. Pourtant, les femmes africaines se heurtent à des obstacles importants dans le paysage de la recherche et de l'enseignement sur le continent.

Eseohe Arhebamen-Yamasaki À Nairobi, le Dr Nzambi Matee a créé une solution pour les déchets plastiques en utilisant des pavés écologiques. Au Kenya, Veronica Okello recherche des procédés durables pour éliminer les métaux lourds de l'environnement. Au Nigeria, Francisca Okeke étudie les effets de l'activité solaire dans l'ionosphère sur le champ magnétique terrestre afin de trouver des solutions au problème du climat, et Amina Ahmed El-Imam dirige des équipes de recherche travaillant sur les carburants renouvelables.

Il s'agit là de quelques contributions scientifiques récentes de femmes africaines. Avant elles, la regrettée biologiste Wangari Maathai, qui a reçu le prix Nobel pour son militantisme en faveur du climat, a ouvert la voie.

Un document de l'Institut national de la santé des États-Unis indique qu'en Guinée, à peine 6 % des chercheurs sont des femmes. Les institutions africaines disposent de systèmes médiocres pour examiner et garantir la représentation des femmes et manquent de stratégies pour favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes. En outre, les processus d'emploi existants favorisent les hommes. Par rapport aux femmes d'autres régions, les normes culturelles et de genre ainsi que l'inégalité de l'éducation limitent encore davantage les femmes africaines, qui assument une plus grande part des tâches domestiques.

Sans les femmes africaines, la recherche exclut les questions pertinentes pour les femmes du monde entier et entraîne des préjugés dans les conclusions de la recherche. Les chercheuses peuvent apporter des perspectives uniques et de nouvelles méthodes de résolution des problèmes, ce qui permet d'obtenir des réponses plus complètes et plus inventives. Le changement climatique, qui touche l'Afrique de manière disproportionnée, accentue encore la disparité vécue par les femmes scientifiques africaines, qui sont plus actives que les hommes dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'environnement - des domaines qui sont fortement touchés par le changement climatique.

Dans son avant-propos à « Women Researching in Africa : The Impact of Gender », Tirsit Woldeyohanes évoque son enfance en Éthiopie : « Les femmes qui s'efforcent d'être indépendantes et de sortir à l'extérieur sont tournées en dérision et traitées de noms critiques et décourageants. Ces obstacles sociaux ont le pouvoir de compromettre la capacité des filles à apprendre et à faire des études supérieures.

En Afrique, les chercheurs masculins sont mieux représentés, produisent plus de travaux de recherche, publient plus d'articles et accèdent à des postes plus élevés, plus rapidement que les femmes.

Les hommes sont également mieux payés. Un rapport du Forum économique mondial de 2020 a révélé que les femmes d'Afrique subsaharienne gagnaient 68 % de ce que gagnaient leurs homologues masculins. Selon les Nations Unies, les femmes gagnent 21 % de moins que les hommes en Afrique de l'Est et du Sud. Au Nigeria, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes atteindrait 77 %.

Sans publications scientifiques à jour et sans maîtrise des techniques et technologies actuelles, les chercheuses africaines resteront à la traîne par rapport à leurs homologues des pays plus riches.

Financement insuffisant

Les Nations Unies soutiennent qu'il est essentiel de combler les écarts entre les hommes et les femmes pour parvenir à des sociétés prospères et durables. Pour progresser en matière d'égalité des sexes, nous devons comprendre pourquoi le nombre de chercheuses en Afrique est insuffisant.

La revue Nature souligne que le manque de financement est particulièrement pertinent pour expliquer pourquoi les femmes scientifiques africaines ont plus de difficultés à poursuivre une carrière dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM) que les femmes des pays à revenu élevé. Au coeur de cette disparité se trouve l'insuffisance du financement public, que Fadhel Kaboub, président de l'Institut mondial pour une prospérité durable, attribue à la suppression continue des économies africaines par le colonialisme.

Les pays africains sont appauvris par la dette extérieure. Ils sont la principale source de matières premières à bas prix pour les pays plus riches, mais doivent consommer les résultats industriels coûteux de ces pays.

Ces pays sont des destinations pour les technologies et les produits mis au rebut, ce qui aggrave les problèmes de dégradation de l'environnement. Dans ce contexte, les femmes africaines doivent surmonter d'énormes obstacles pour poursuivre leur carrière dans la recherche, mais il y a de l'espoir.

Un exemple d'espoir peut être trouvé au Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique. En 2012, le Nigeria a mis en oeuvre une politique en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) dont l'un des objectifs est d'intégrer, d'accroître et d'encourager les femmes dans le domaine de la STI. L'élargissement des possibilités de mentorat était une stratégie de cette politique.

« Dans certaines parties de la région orientale [du Nigeria], on ne croit pas qu'une femme puisse prendre des décisions, et encore moins qu'elle puisse aider la nation. Heureusement, mon père était enseignant et son orientation m'a beaucoup aidée... Je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion d'encadrer un grand nombre de femmes scientifiques », note le Dr Okeke dans un article de presse.

Le Nigeria doit pleinement mettre en oeuvre son plan visant à augmenter le nombre de femmes scientifiques. D'autres pays africains doivent suivre, en exploitant les possibilités de mise en réseau et de développement de carrière, en luttant contre les barrières socioculturelles et en apportant un soutien financier.

Le rôle de la jeunesse

L'avenir de l'Afrique - de sa jeunesse - est en jeu. Le Sommet du Futur 2024 arrive à point nommé. Les Nations Unies affirment que « les jeunes sont la force motrice de l'innovation, du progrès et du changement positif dans notre monde. Leur énergie, leur créativité et leurs nouvelles perspectives sont essentielles pour façonner un avenir durable et inclusif pour tous ».

Les programmes de chercheurs en début de carrière (ECR) qui ciblent et encadrent les jeunes sont nécessaires pour les quelque 600 millions de femmes et de jeunes filles d'Afrique.

Dans l'écosystème de la recherche, les éditeurs universitaires peuvent également contribuer à l'épanouissement des carrières des chercheuses africaines en mettant en place des programmes ECR pour les femmes et les jeunes filles qui s'appuient sur les politiques de libre accès (OA) pour élargir la disponibilité des documents scientifiques et en proposant des formations. Les publications en libre accès peuvent être lues gratuitement, sont référencées plus fréquemment et facilitent la collaboration transfrontalière entre les chercheurs.

Les éditeurs peuvent contribuer à mettre en relation les institutions universitaires et les bailleurs de fonds afin d'aider les chercheurs à combler les déficits financiers. En outre, les éditeurs peuvent favoriser la mise en réseau des institutions sur le continent, en encourageant les collaborations entre institutions afin d'assurer la cohésion de la recherche. Cela permettra d'approfondir la clarté sur des questions d'envergure continentale telles que le changement climatique.

En résumé, la lutte contre les disparités entre les hommes et les femmes dans la recherche africaine nécessite des stratégies globales qui incluent la prise en compte de la dette nationale et des préjugés culturels, la mise en place de l'accès libre et des mesures ciblées pour soutenir les filles et les femmes dans le domaine de la recherche et de l'enseignement.

Eseohe Arhebamen-Yamasaki est responsable de la communication aux États-Unis pour Springer Nature. Elle dirige le programme mondial des chercheurs en début de carrière de son organisation et est membre de la Global Black Researcher Taskforce.