Togo: Condoléances, Compassion, et solidarité du HCRRUN aux Evêques du pays

Pour saluer la mémoire de Mgr Nicodème Anani Barrigah-Bénissan, Archevêque Métropolitain de Lomé, le 4 Août 2024, à l'âge de 61 ans, une délégation de dix membres du HCRRUN (Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale), conduite par la présidente, Mme Awa Nana-Daboya, a été reçue, mardi, 27 Août 2024, au siège de la CET (Conférence des Évêques du Togo), par Mgr Isaac-Jogues Gaglo, Evêque d'Aného, Administrateur Apostolique de Lomé, représentant la famille religieuse de l'illustre disparu.

Aux évêques et à toute la communauté catholique, la présidente du HCRRUN a présenté ses condoléances et exprimé sa compassion et sa solidarité en ce moment de désarroi. Quant au Conseiller spécial du HCRRUN, l'ancien Premier ministre Me Joseph Kokou Koffigoh, il a, au nom de l'institution, salué la mémoire de Mgr Barrigah-Bénissan, un homme de Dieu accompli avec des qualités immenses, qui ont été mises au service du peuple togolais.

Selon lui, imbu d'abnégation, de foi, du sens aigu d'écoute et d'un grand tempérament altruiste, Mgr Barrigah-Bénissan, à la tête de la Commission Vérité Justice Réconciliation (CVJR), avait travaillé avec conviction et foi, affichant une volonté manifeste, qui a permis aux Togolaises et Togolais de croire au processus de réconciliation enclenché pour un vivre-ensemble. A la CVJR, il avait effectué, avec amour, de remarquables travaux et des rapports portant sur les violences à caractère socio-politique de 1958 à 2005. Des rapports qui contiennent des recommandations que le HCRRUN met en exécution depuis au moins dix ans.

%

« Toutes les fois, lorsque nous faisons nos activités de réparation des victimes au HCRRUN, notamment au début, nous rassemblons les victimes pour leur parler du processus afin qu'elles puissent comprendre le mécanisme élaboré par la CVJR. Mais nous le faisons avec autant d'allégresse, car c'est l'héritage que Mgr Barrigah-Bénissan nous a légué et il était toujours là puisque ses prières nous accompagnaient. Sa disparition est une grande perte pour nous, mais plus particulièrement pour la CET et nous voudrions bien partager cette douleur avec vous », a indiqué le Conseiller spécial du HCRRUN.

La démarche a touché les responsables de la CET. Mgr Isaac-Jogues Gaglo a remercié la délégation du HCRRUN pour cette démarche et a, au nom de la Conférence des Évêques du Togo, relevé que la disparition de Mgr Barrigah-Benissan reste un désarroi total et laisse un grand vide au sein du collège des Évêques.

Mais, a-t-il signifié, au-delà de tout, c'est un appel à la cohésion et à l'amour qui est lancé. « Nous sommes émus par votre démarche et nous ne pouvons que prier pour lui. Restons éveillés, car la réalité c'est que nous sommes de passage, nous sommes tous frères et soeurs et nous avons le devoir de nous aimer », c'est ce qu'a indiqué Mgr Gaglo.