Madagascar: Rugby à XV - TOP 12 - Cosfa vise une cinquième victoire

Le Cosfa est distancé d'un point et d'un goal-average de +100 par FT Manjakaray. L'affrontement contre Mang'Art, ce dimanche, sera déterminant pour les militaires.

Après un arrêt de plus d'un mois, le championnat national de rugby à XV, première division masculine, reprendra ce dimanche, au stade d'Andohatapenaka. Le Club Omnisport des Forces Armées (Cosfa), deuxième du classement provisoire après quatre journées, affrontera Mang'Art, neuvième, à partir de 11 heures. Le match de dimanche a une importance capitale pour les militaires. En cas de large victoire, les militaires occuperont provisoirement la première place du Top 12, en attendant l'entrée en lice de FT Manjakaray, le 11 septembre.

Totalisant quatre victoires en autant de sorties avec 19 points, le Cosfa se place derrière FT Manjakaray et ses 20 points bonifiés. Depuis le début du championnat national, les militaires sont en baisse de régime. Ils ont perdu leur automatisme. Le rouleau compresseur de ses trois quarts ne fait plus peur. L'adversaire d'en face a déjà trouvé chaque parade pour résister jusqu'à preuve du contraire.

Sur les quatre matchs disputés, 63-18 contre Uscar le 23 mars, 26-7 contre UAS Cheminot, 66-3 contre FTBA et 23-21 très étriqué contre TFMA, le 21 juillet, ils doivent montrer un autre visage s'ils maintiennent leur objectif d'obtenir encore le titre national cette année.

« Nous sommes prêts à enchainer avec une cinquième victoire. Concernant le match de dimanche, l'effectif sera au grand complet et nous essaierons de marquer le plus de points possible pour soigner notre goal-différence », confie Rija Randrianarison, coach de Cosfa.

Tâche difficile

En face, les rugbymen de Mang'Art de Manjakaray, neuvième du classement, totalise 7 points pour un goal-average de - 65. Depuis le début du championnat national, ce club n'a connu qu'une seule victoire, 43-29, devant FTBA le 7 avril, et a encaissé trois défaites (31-34 le 2 juin face à US Ankadifotsy, 6-62 contre FT Manjakaray le 16 juin, 26-42 devant 3FB le 28 juillet). Ce match de dimanche sera encore une grande épreuve à surmonter et un gros défi physique pour Mang'Art. Mbolatiana Rakotomamy dit maître Tôro, coach du club, donne son avis sur le match de dimanche : « Après un mois d'arrêt du championnat national, il est très difficile pour mes joueurs de trouver leurs formes optimales.

Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à défier les militaires du Cosfa. »

Dans l'histoire des rencontres entre les deux clubs, la dernière confrontation Cosfa/Mang'Art remonte au 2 avril 2023, au cours du championnat national appelé à cette époque XXL Top 20. Les militaires se sont imposés facilement sur le score de 69-18. Les joueurs de Manjakaray ont donc l'occasion de prendre leur revanche, dimanche. Mais face aux militaires qui veulent soigner leur goal-average, la tâche sera difficile voire même impossible. D'autant que les militaires seront au grand complet.