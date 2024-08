Madagascar: Aéroport D'Ivato - Le signal d'atterrissage de la piste abimé

Dangereux et inhabituel. Hier matin, un camion-benne transportant de la latérite a percuté l'un des piliers du signal d'atterrissage sur la piste de l'aéroport international d'Ivato après une course effrénée. L'accident s'est produit alors que l'engin dévalait la pente sur le chemin pavé de la route d'Atsahambilo, un village situé au bout de la piste d'Ivato. La violence du choc a non seulement brisé le pare-brise du camion, mais a également fait plier l'une des bases de ce signal d'atterrissage.

Les informations recueillies auprès de la brigade de la gendarmerie de la commune d'Ivato ont permis de savoir que le conducteur du camion ne se trouvait plus sur les lieux au moment où les gendarmes sont arrivés pour mener leur enquête. Toujours est-il que le chauffeur du camion aurait été blessé par le choc. « Il a été transporté vers un centre de santé, et c'est le propriétaire du véhicule qui était présent lors de l'enquête », affirme la gendarmerie. Des réparations ont déjà été entreprises au cours de la journée et l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne (Asecna) a dépêché une équipe sur place pour commencer la réhabilitation du pilier endommagé.

Ces systèmes d'éclairage d'approche (Approach Light Systems), dans les aéroports, sont des aides visuelles pour l'approche et l'atterrissage la nuit, surtout dans des conditions météorologiques complexes. Ils sont des équipements auxiliaires importants pour les systèmes d'approche et d'atterrissage radio. Ils sont souvent placés en bout de piste de l'aéroport sur des piliers métalliques. En cas d'endommagement de ces infrastructures, une réhabilitation doit être effectuée dans les plus brefs délais, malgré le fait que les vols de jour ne soient pas affectés directement.