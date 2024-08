Togo: Une Impulsion pour la digitalisation des services Financiers

Semoa, la fintech panafricaine fondée par des entrepreneurs togolais, continue de bousculer le secteur des technologies financières avec des solutions innovantes.

Ce mardi à Lomé, l'entreprise a dévoilé un nouveau programme de partenariat destiné aux agences bancaires, institutions de microfinance, et acteurs du mobile money. Ce programme ambitieux vise à fournir à ces institutions des outils modernes pour attirer de nouveaux usagers et enrichir leur offre de services.

Le programme partenaire de Semoa se distingue par son approche collaborative. « Ce programme offre un cadre de collaboration unique pour les agences bancaires, les institutions de microfinance et les acteurs du mobile money. En s'appuyant sur l'infrastructure de Semoa, ces agences peuvent désormais promouvoir leurs solutions ou innovations bancaires de manière simplifiée et efficace », a expliqué Yann-Marie Johnson, responsable du développement business à Semoa.

Les agences intéressées par cette opportunité doivent démontrer une capacité à mobiliser un financement avec un flux supérieur à 10 millions de FCFA pour bénéficier pleinement des services de Semoa. Cette exigence vise à s'assurer que les partenaires ont les moyens de soutenir une transition numérique efficace et de haute qualité.

En lançant ce programme, Semoa cherche à jouer un rôle clé dans la digitalisation des services financiers au Togo et au-delà. La fintech entend soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les institutions financières dans leur quête de services numériques plus inclusifs et performants.

%

Pour Yann-Marie Johnson, cette initiative représente une véritable opportunité pour les agences financières et les développeurs de collaborer avec une fintech innovante, tout en accélérant la modernisation des services de paiement.

À une époque où la connectivité et la digitalisation prennent une place croissante dans la vie des consommateurs, le programme partenaire de Semoa permet aux agences financières de se positionner comme des leaders dans l'offre de services modernes et accessibles. Cette initiative souligne l'engagement de Semoa à transformer le paysage des services financiers en Afrique, en rendant ces services plus accessibles à une clientèle de plus en plus connectée.