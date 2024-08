Togo: Un bouclier contre les produits contrefaits

Depuis son lancement en septembre 2020, la Solution Automatisée de Marquage (SAM) s'est imposée comme un outil incontournable pour la sécurité et l'authenticité des produits de consommation au Togo.

Ce mardi, Esso-Wavana Ahmed Adoyi, président de la commission chargée du suivi de la SAM, a dressé un bilan des réalisations de cette initiative, soulignant son impact significatif sur le marché national.

En seulement trois ans, près de 2 milliards de produits domestiques et importés ont été marqués avec une vignette sécurisée, permettant de garantir leur authenticité. Ce marquage concerne des produits tels que les tabacs, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que les eaux, qu'elles soient importées ou fabriquées localement.

À ce jour, 500 opérateurs économiques ont été référencés sur le système, facilitant ainsi l'approbation des importations et des fabrications. De plus, 60 000 inspections et surveillances du marché ont été effectuées par les agents du ministère du Commerce et de l'Office Togolais des Recettes (OTR).

Pour renforcer encore davantage la protection des consommateurs, les autorités ont lancé une application mobile dédiée à la SAM.

Disponible sur les principales plateformes de téléchargement, cette application permet à chaque citoyen de vérifier facilement si un produit est correctement marqué et d'éviter l'achat de produits non conformes. Ce simple geste, consistant à scanner la vignette SAM, devient un bouclier contre les produits contrefaits et assure que ce que les citoyens consomment est authentique et sécurisé.

La SAM s'inscrit dans une démarche de promotion de l'économie légitime et de protection de la santé des consommateurs.

En luttant contre la production illicite, les importations non autorisées, et la vente de produits contrefaits, cette solution contribue à assainir le marché national. Elle assure également une meilleure traçabilité des produits, permettant d'identifier leur origine et leur légitimité, tout en optimisant la mobilisation des recettes publiques.

Une Révolution dans les habitudes de consommation

Pour Rose Kayi Mivédor-Sambiani, ministre du Commerce, la SAM est bien plus qu'un simple outil technologique ; elle représente une avancée majeure vers la souveraineté économique du Togo.

« La mise en place de la solution automatique de marquage des produits vient révolutionner le marché en termes d'authentification de ce que nous consommons et transforme en profondeur nos habitudes de consommation », a-t-elle déclaré.

Grâce à la SAM, chaque consommateur peut désormais vérifier en temps réel l'authenticité des produits qu'il achète, se protégeant ainsi des dangers liés aux produits contrefaits.