Madagascar: Spectacle - Ambondrona prépare un méga concert au Coliseum

Le groupe Ambondrona a annoncé que son unique spectacle de l'année dans la capitale aura lieu le 29 septembre au Coliseum Antsonjombe. Cet événement s'inscrit dans le cadre du « 2024 tour live » de ce groupe pop rock emblématique.

Un seul rendez-vous annuel. Le 29 septembre prochain, le Coliseum Antsonjombe accueillera le seul et unique spectacle du groupe Ambondrona pour cette année. Ce concert, inscrit dans le cadre du « 2024tour live » en collaboration avec Airtel Madagascar, promet d'être un moment exceptionnel pour tous les fans de ce groupe pop rock. Bien plus qu'un simple spectacle, le « 2024tour live » se veut une véritable expérience musicale immersive, renforçant les liens étroits entre Ambondrona et son public, tant au niveau national qu'international.

« Après ce spectacle au Coliseum, nous entamerons une tournée en Europe et en Amérique, ce qui fait de cet événement notre unique concert de l'année. Ce rendez-vous avec nos fans, après plusieurs mois d'absence sur scène, promet d'être inoubliable et riche en surprises. Nous avons amélioré l'organisation en mettant l'accent sur le confort, la sécurité et l'hygiène du public », déclare Beranto lors d'une conférence de presse à Ankorondrano.

Des morceaux bien sélectionnés

Le 29 septembre, le Coliseum Antsonjombe, avec sa capacité d'accueil impressionnante, se métamorphosera en un temple de la musique, où Mi'Ritsoka et Ivenco assureront la sonorisation et la lumière pour offrir un spectacle grandiose. Les fans auront l'occasion de redécouvrir les titres phares qui ont marqué l'histoire du groupe, tels que « Havaoziko ny eny », « Ampy ahy», « Tiako hitoetra», et bien d'autres encore. « Nous avons produit sept albums, et un spectacle ne suffit plus pour les couvrir tous.

Nous avons donc sélectionné les morceaux les plus marquants de nos tournées nationales et internationales, pour offrir trois heures de musique intense. Ce seront essentiellement des titres emblématiques », ajoute Kix. En parallèle de ce concert, Ambondrona continuera son soutien à l'éducation des enfants défavorisés en leur offrant des kits scolaires et en prenant en charge leurs frais d'inscription à l'approche de la rentrée.