Ile Maurice: Méli-mélo auprès des marchands du Ruisseau du Pouce

Une réunion s'est tenue lundi à la mairie de Port-Louis pour statuer sur le sort des marchands du Ruisseau du Pouce. Pour l'instant, 17 d'entre eux doivent se préparer à déménager, tandis que les autres peuvent continuer à travailler sur le pont. « Nous ne comprenons pas vraiment cette situation », confie Ally*, l'un des porte-parole des 17 commerçants concernés.

Il explique qu'un conflit avec la mairie de Port-Louis remonte à la période où ils devaient s'installer au Victoria Urban Terminal. «Nous avons même dû faire appel à la Cour pour trancher dans cette affaire. Nous refusons d'aller dans cette structure car nous pensons que nos clients ne nous suivront pas, et le loyer de Rs 4 000 par mois est difficile à soutenir.»

Un accord a finalement été conclu entre les marchands et la mairie pour qu'ils soient relocalisés à la gare du Nord d'ici le 31 août. Entretemps, d'autres commerçants ont rejoint ceux opérant au Ruisseau du Pouce et y travaillent depuis plusieurs mois. «Nous avons demandé à la mairie de nous laisser travailler ici jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, nous sommes prêts à déménager si un nouvel emplacement peut être trouvé d'ici là», précise un des commerçants.

Aujourd'hui, les 17 premiers marchands se disent perplexes. «On nous a dit que cet emplacement serait détruit, mais on laisse les autres commerçants continuer à opérer! On ne comprend pas cette décision. Nous aurions également pu continuer à travailler ici.» De son côté, le lordmaire, Issop Nujuraully, a demandé à ses officiers de s'assurer que les infrastructures adéquates soient installées pour accueillir les marchands à la gare du Nord. «Je ne veux pas que l'on précipite les choses. Nous avions fixé la date du 31 août, mais comme les structures ne sont pas encore prêtes, j'ai demandé aux officiers de prendre le temps nécessaire pour s'assurer que ces marchands puissent disposer d'un espace adéquat pour s'installer et travailler. Nous nous donnons encore un mois pour finaliser le tout.»

%

La mairie va également enquêter sur la présence des autres marchands et envisager des solutions pour les reloger, en tenant compte des recommandations formulées le 29 décembre 2015 par la Senior Magistrate Ida Dookhy-Rambarun, qui avait présidé l'enquête judiciaire sur les causes des inondations meurtrières survenues à Port-Louis en 2013. Ces recommandations incluaient la démolition du Ruisseau du Pouce, ainsi que celle de l'emplacement du KFC à La Chaussée et des parkings de Rogers et d'Air Mauritius.