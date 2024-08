Madagascar: Fonds pour l'Environnement Mondial - Andry Rajoelina négocie un financement de 100 millions USD

Une délégation du FEM dirigée par son PDG, Carlos Manuel Rodriguez, a été reçue par le chef de l'État, hier.

Mémorable. C'est ainsi que Carlos Manuel Rodriguez, Président Directeur Général du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) qualifie sa visite actuelle à Madagascar. C'est la première fois que la Grande Île accueille un haut responsable de cette institution de financement, le plus gros bailleur au monde en matière de lutte contre la perte de biodiversité, les changements climatiques, la pollution et les pressions exercées sur la santé des terres et des océans. Le FEM appuie les pays en développement à répondre à leurs priorités environnementales les plus pressantes et à se conformer aux conventions internationales sur l'environnement. Hier, le président Andry Rajoelina a reçu une délégation du FEM dirigée par son PDG au Palais d'État d'Iavoloha.

Une occasion pour les deux parties de faire le tour d'horizon des 30 années de collaboration, mais aussi de se projeter vers l'avenir de la relation entre Madagascar et le Fonds pour l'Environnement Mondial. À noter que la Grande Île est membre de cette entité depuis 1994. Durant ce temps, le pays a pu bénéficier d'un financement total de 200 millions de dollars. Ce budget a servi à la mise en place de divers outils stratégiques et juridiques. La richesse malgache en termes de biodiversité, mais aussi les risques encourus face aux changements climatiques sont des critères importants pris en compte pour le déblocage des financements.

Leadership.

La rencontre d'hier avait également été axée sur la promotion et le développement de l'écotourisme à Madagascar. Actuellement, le président Andry Rajoelina enclenche les négociations en vue de l'acquisition d'un financement à hauteur de 100 millions de dollars pour la période 2026 - 2030, dans le cadre du 9ème décaissement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM-9). Et ce, afin que le gouvernement puisse renforcer la politique environnementale et le développement durable. L'écotourisme et l'économie bleue figurent parmi les axes prioritaires de la Politique Générale de l'Etat.

D'ailleurs, durant l'entrevue, Carlos Manuel Rodriguez n'a pas manqué de saluer le leadership et l'engagement personnel du président Andry Rajoelina pour la promotion des changements structuraux destinés à préparer la Grande Île à faire face aux impacts du changement climatique. Le président directeur général du FEM se dit aussi prêt à soutenir les programmes de mobilité électrique engagés par l'État malgache qui, selon lui, constitue une alternative cruciale pour faire face à la pollution et promouvoir le développement durable.