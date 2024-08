Madagascar: Ministre Viviane Dewa - Priorité à l'adoption du Code du tourisme

La nouvelle ministre en charge du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, vient de dévoiler son nouveau programme permettant d'atteindre un million de touristes en 2028.

« Notre mission consiste à redynamiser les secteurs du tourisme et de l'artisanat en vue d'assurer le développement économique de Madagascar tout en luttant contre la pauvreté. Pour ce faire, nous allons mettre en oeuvre un programme composé de sept axes stratégiques. Notre priorité est d'instaurer la gouvernance en adoptant le Code du Tourisme au niveau du Parlement. Cela permet d'attirer des investisseurs nationaux et internationaux dans le secteur tout en facilitant l'accès au foncier. En effet, nous devons améliorer la capacité d'accueil de Madagascar en incitant les chaînes hôtelières internationales à venir chez nous pour recevoir un million de touristes en 2028 contre à peu près 260 000 touristes en ce moment ». La nouvelle ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa l'a évoqué lors de la passation de services avec son prédécesseur le ministre Joël Randriamandranto avant-hier à Tsimbazaza.

Des artisans à Dubaï.

Elle prévoit ensuite de renforcer la promotion de la destination à l'international avec l'Office National du Tourisme de Madagascar en explorant de nouveaux marchés émetteurs comme l'Inde, la Chine et l'Afrique ainsi que le Moyen Orient. « Mais il n'y pas de développement du tourisme sans l'amélioration de la connectivité aérienne, maritime et terrestre. C'est pourquoi, je demande une collaboration avec mon collègue le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo. Pour commencer, nous allons développer le tourisme de croisière en participant aux salons internationaux des croisières et en fidélisant les armateurs desservant la Grande île », a-t-elle poursuivi.

Pour répondre à sa demande, le ministre de tutelle a annoncé que deux autres avions ATR renforceront la flotte de Madagascar Airlines composée de 4 avions ATR dans les mois prochains, et ce, afin de développer les vols domestiques. La compagnie aérienne des Émirates assurera 4 vols hebdomadaires reliant Dubaï et Tanà à compter du 3 septembre 2024. « Dubaï compte 20 millions de touristes. Nous allons ainsi aider les artisans malgaches talentueux à y commercialiser leurs produits. Nous disposons de matières premières pour développer l'artisanat générateur d'emplois. Ce qui permettra de lutter contre la pauvreté », a annoncé la ministre de tutelle Viviane Dewa.

Destination privilégiée.

En outre, « nous allons poursuivre les actions de lobbying avec la plateforme de dialogue et la Confédération du Tourisme de Madagascar sur la réfection des routes nationales et la facilitation d'accès dans les sites touristiques à forte potentialité. Dans la même foulée, le renforcement de la sécurité au niveau de ces sites s'impose grâce à un partenariat avec le ministère de la Sécurité publique », a-t-elle enchaîné. Par ailleurs, la formation et la professionnalisation des acteurs touristiques ainsi que des artisans surtout en matière de savoir-faire, design, innovation et normes internationales constituent également sa priorité. Le développement des attractivités touristiques telles que l'éco-tourisme, le sport nautique, le balnéaire, la gastronomie et l'artisanat, n'est pas en reste.

« Nous allons aussi faire de Madagascar une destination privilégiée de week-end et de courts séjours pour les touristes des îles de l'Océan Indien en négociant l'accès direct des vols régionaux dans les sites touristiques », a fait savoir la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Et pour faire face au délestage, elle sollicite les opérateurs touristiques et les nouveaux investisseurs à promouvoir les énergies renouvelables d'autant plus que le code des investissements prévoit la détaxation de l'importation des équipements y afférents.

Très connue dans le monde du tourisme.

Parlant de la nouvelle ministre Viviane Dewa, elle a des compétences en matière de diplomatie économique, de commerce international et de négociations internationales. Elle est diplômée en marketing et gestion hôtelière ainsi qu'en conception et commercialisation des produits touristiques de l'Académie de Montpellier, en France. Depuis janvier 2023, elle est conseillère générale de la Fédération mondiale des chambres de commerce WCF. La ministre Viviane Dewa a également contribué à la négociation sur la reprise des vols régionaux avec Air Austral, une initiative dont bénéficie, entre autres, la région Anôsy.

Elle a été vice-présidente nationale et fondatrice de l'EFOI (Entreprendre au Féminin de l'Océan Indien). Signer une convention de partenariat économique entre Mayotte et Madagascar figure parmi ses grandes réalisations. Très connue dans le monde du tourisme, elle a brigué deux mandats au sein de l'Office Régional du Tourisme d'Anôsy en tant que présidente du conseil d'administration.