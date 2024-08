Madagascar: Course à la mairie d'Antananarivo - Retrouvailles entre Harilala Ramanantsoa et la famille Ravalomanana en perspective

Près d'une semaine avant l'ouverture officielle du dépôt des candidatures pour les communales du 11 décembre, tout est en train de prendre forme pour le camp présidentiel. Une potentielle candidate aurait été enfin trouvée.

À la recherche de son candidat, les « oranges » semblent avoir trouvé la personne idéale pour faire face à l'ancien président et non moins leader de l'opposition, Marc Ravalomanana. Bien que des noms aient circulé comme étant le poulain du régime pour la course à la mairie d'Antananarivo, celui de la nouvelle Présidente de la Délégation Spéciale (PDS) de la Commune urbaine d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, reste le plus cité, au moins depuis ces dernières 24 heures. Des retrouvailles entre la famille Ravalomanana et la fondatrice de la société Madavision, presque 10 ans après, sont en train de se dessiner.

Virginité politique.

« On peut imaginer que Harilala Ramanantsoa sera candidate aux prochaines communales. C'est une personne qui a réussi dans la vie, persévérante, surtout dans le domaine de l'entreprenariat, et qui a plein d'idées novatrices », a avancé, hier, Paul Rabary, leader du parti Fireneko et membre de la plateforme UPAR ou Union des pro Andry Rajoelina. « Personnellement, je crois que si elle réussit dans ses devoirs et responsabilités en tant que PDS, elle sera la candidate du régime, au moins elle se présentera sous l'étiquette indépendante et le régime n'entrave pas à sa candidature », a-t-il soutenu. En tout cas, loin d'avoir une virginité politique, Harilala Ramanantsoa avait participé aux élections communales à Antananarivo en 2015, sous l'étiquète Madavision, nom de sa société, face à Lalao Ravalomanana, la femme de l'ancien président.

Détermination.

De son côté, Marc Ravalomanana et les députés Firaisankina des 6 arrondissements de la capitale multiplient les rencontres afin de mettre au point leur plan de bataille. L'ancien président a ainsi réitérer sa détermination de prendre part à ce rendez-vous électoral afin de remettre, selon ses termes, Antananarivo sur les rails avec le « FAR » ou Fanarenana an'Antananarivo Renivohitra comme maître-mot. En tout cas, outre Marc Ravalomanana, deux autres candidats ont déjà déclaré leur intention de participer à ces élections. Il s'agit, entre autres, de Herivelona Ramanantsoa et de Rinah Rakotomanga qui a pris récemment ses distances par rapport au régime. Quoi qu'il en soit, à l'allure où vont les choses, la bataille s'annonce rude surtout entre l'ancien président et le candidat du régime risquant de réduire les autres challengers à de simples figurants.