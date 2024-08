Madagascar: Deci-delà

Jazz à texte : I-jazz fetisibal avec Fanaiky

Grand bassiste de sa génération, Velö Fanaiky continue avec son album I-jazz fetisibal. Le 6 septembre 2024, il sera à l'Ivokolo Analakely pour le I-jazz fetisibal en live. Après Melogasy, Goma, Karibo et Bass'vav, l'album se pare des couleurs des ambiances festives des années 70 et 80. La raison du nom même de l'album. Une fois de plus, Fanaiky et ses frères d'art se retrouveront derrière leurs instruments de prédilections respectifs à savoir Bolo Rakoto David, Tsanta Randriamihajasoa, Miantsa Randriamihajasoa et Kaloina Randriamihajasoa.

Tournée des alliances 2025 : Appel à projet culturel et artistique

Pour 2025, l'appel à projet culturel et artistique est lancé. L'idée est de donner aux artistes l'opportunité de suivre la concrétisation de leurs projets et partir en tournée dans les Alliances françaises de la Grande île. Artistes émergents ou confirmés, les créateurs résidant à Madagascar sont les cibles afin de devenir une pépinière de création artistique et culturelle. Art plastique, art de la performance, danse musique... l'idée est de contribuer encore plus à la fertilisation de la vie culturelle malgache. Plus que quelques places disponibles, la date limite de candidature est fixée au 1er septembre 2024. Le dossier est à envoyer sur