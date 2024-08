Congo-Kinshasa: Au moins 610 décès dus à l'épidémie de Monkey pox en 8 mois

Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba a affirmé avoir notifié au moins 610 cas de Monkey Pox, depuis janvier dernier, en RDC.

Il a livré ces chiffres dans une communication faite, mercredi 28 aout, sur son compte X.

Selon le rapport épidémiologique, a fait savoir Roger Kamba, le pays a enregistré, au cours de cette même période, environ 1372 nouveaux cas suspects de Monkey pox dont 206 confirmés.

« Le cumul de cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès avec un taux de létalité de 3,5%. Dans l'Ouest du pays, les sont les provinces les plus touchées sont : Equateur, Sud Ubangi et Maï Ndombe alors que les plus touchées dans l'Est sont : Sud et Nord Kivu », a-t-il fait savoir.

Pour lui, les provinces les plus touchées par cette épidémie il y a entre autres, le Lualaba la Tshuapa, le Tshopo et le Kasai.

Roger Kamba a également signalé que les efforts menés par les équipes de la riposte ont amélioré la qualité des informations sur les cas à travers le pays.

Il a cité l'exemple de l'Equateur, où la qualité de ces informations est passée de 38 à 86%.

Le ministre de la Santé publique a en outre rappelé que la maladie de Monkey pox peut se transmettre de trois façons : d'une personne à une autre, d'une personne au contact avec un objet contaminés et d'une personne à un animal.

« Pour protéger vos proches et lutter contre la propagation des maladies, il est essentiel de respecter les mesures et gestes barrières, maintenir une bonne hygiène de mains, éviter tout contact non protégé avec les animaux sauvages ou des animaux malades ou encore mort. Veiller bine cuir tout aliment avant de le consommer net réduisez le nombre de partenaires », a poursuivi Roger Kamba.

Il a par ailleurs recommandé les personnes ayant les symptômes d'appeler gratuitement le numéro 151 pour signaler ces cas.