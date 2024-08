Afrique: Fonds d'appui à la mobilité artistique Masa 2024 - La Cie N'zonzi parmi les bénéficiaires

Dans un communiqué publié le 5 août, le Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa) a révélé les bénéficiaires du Fonds d'appui à la mobilité artistique pour cette année.

Parmi les disciplines bénéficiaires du Fonds d'appui à la mobilité artistique Masa 2024, le conte et le théâtre représentent une part significative. Ces formes artistiques profondément enracinées dans les traditions orales et scéniques africaines ont captivé l'attention du jury. Les groupes de conte sélectionnés sont la « Cie N'zonzi » de la République du Congo et « Rebecca Kompaore » de la Côte d'Ivoire. S'agissant des troupes de théâtre, on note « AW Jigi Art » du Mali, « Théâtre au compteur » du Bénin et « Cie Kandima » du Burkina Faso.

La Cie N'zonzi, en français « porte-parole », a été créée en 2004 par le conteur congolais Julles Ferry Moussoki Mitchum, médaillé d'or à la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie 2017 d'Abidjan, directeur artistique des « Rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage » ainsi que du « Soir au mbongui ». Cette compagnie allie le conte et le théâtre pour les petits et les grands. En dehors de Julles Ferry, la Cie N'zonzi regroupe d'autres artistes talentueux comme Alexandre Mikouiza alias Müleck (danseur, chorégraphe, comédien, percussionniste et conteur) et Zouber Aïdara (marionnettiste burkinabé), avec lesquels il anime l'heure du conte à l'Institut français du Congo à travers des histoires fascinantes en vue de faire découvrir au public le plaisir de la littérature orale et de la lecture.

%

Ce fonds, financé par l'Institut français de Paris dans le cadre du programme Fonds équipe France (FEF Création Africa), soutient la mobilité des artistes africains et permettra aux troupes sélectionnées de présenter leurs créations sur diverses scènes. « Le Masa avait lancé ce fonds pour faciliter la circulation des artistes et des créations scéniques sur le continent africain. Ce fonds peut couvrir jusqu'à 50 % des coûts de voyage pour les groupes artistiques programmés au Masa, sous réserve de fonds disponibles », précisent les organisateurs.

Aussi, grâce à cet appui financier, les troupes sélectionnées auront l'opportunité de participer à des tournées, d'échanger avec d'autres cultures et de présenter le dynamisme de la scène artistique africaine à l'échelle mondiale. « La direction générale du Masa a exprimé sa gratitude envers les membres du Comité de sélection pour leur rigueur et leur professionnalisme, tout en félicitant chaleureusement les groupes retenus. Elle les invite à préparer leurs projets de tournées afin d'assurer la réussite de cette belle opportunité », peut-on lire dans ce communiqué du Masa.

Notons que le programme Création Africa est soutenu par le FEF Création du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, avec un budget de 3,4 millions d'euros. Ce programme est mis en oeuvre sur une période de seize mois, allant de septembre 2023 à décembre 2024.