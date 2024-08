Afrique: Jeux paralympiques - À Paris 2024, les délégations africaines feront-elles mieux qu'à Tokyo?

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se déroulent du 28 août au 8 septembre en France. Quarante-quatre délégations africaines y sont attendues, soit le même nombre qu'à Tokyo, lors de la précédente édition. Dans ces conditions, les représentants africains peuvent-ils faire mieux qu'il y a 3 ans (66 médailles dont 21 en or) et alors que le développement et la promotion du sport pour les athlètes avec un handicap physique (handisport) et mental (sport adapté) restent très inégales d'un pays du continent à l'autre ?

Dix-sept jours après la fin des Jeux olympiques, place aux para-sports : les Jeux paralympiques débutent ce 28 août 2024 à Paris avec la cérémonie d'ouverture très attendue ce mercredi soir, place de la Concorde. Les épreuves, elles, démarreront réellement le lendemain et se tiendront jusqu'au 8 septembre.

4.400 athlètes sont là, 23 sports représentés. Des Jeux de Paris 2024 durant lesquels les pays africains vont essayer de tirer leur épingle du jeu, même si la représentation du continent en nombre d'athlètes reste assez faible.

Huit locomotives et beaucoup de pays aux palmarès encore vierges

Sur les 44 pays africains attendus pour cette 17e édition, ils ne sont que 8 à envoyer à Paris plus de 10 athlètes : Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Kenya, Maroc, Nigeria, Rwanda et Tunisie.

On peut dire qu'on a beaucoup progressé, au Sénégal ou ailleurs en Afrique. On peut citer des pays qui ont beaucoup progressé.

François Mazet On retrouve donc les pays du Maghreb, qui ont pris l'habitude de bien figurer au tableau de médailles. La Tunisie, par exemple, avec comme figure de proue, Raoua Tlili, spécialiste des lancers de poids et de disques. Depuis 2008 et les Jeux de Pékin, elle a décroché 8 médailles, dont 6 en or. L'Algérie, de son côté, ce sont 12 médailles dont 4 en or à Tokyo, il y a 3 ans, elle arrive aussi en France avec beaucoup d'ambition. L'Égypte, également, est toujours là dans les épreuves de force athlétique.

D'autres pays du continent, comme le Nigeria et l'Afrique du Sud, ont développé depuis des décennies une culture paralympique, avec des moyens, des infrastructures mises en place pour briller au plus haut-niveau, et donc des médailles à l'arrivée.

Claire Bargelès Mais, derrière ces quelques locomotives, il y a un gouffre énorme : plus de la moitié des délégations africaines ne seront représentées à ces Jeux que par un ou deux athlètes.

Sur l'ensemble du continent, 31 pays n'ont jamais décroché de médailles aux Jeux paralympiques, avec une forte proportion d'État d'Afrique de l'Ouest et centrale toujours en quête d'un premier podium. Dans ces conditions, les délégations du continent feront-elles mieux que le total de Tokyo : 66 médailles dont 21 en or ?